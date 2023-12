Bil sem v stiku tik pred smrtjo z dr. Jankom Pleterskim, vem, kaj je čutil in kako srčno si je želel oditi s tega sveta dostojanstveno. Ni mu bilo dano, njegov sin se zdaj skupaj z nami bori za možnost (ja, samo za možnost, ne zakonsko obveznost), da vsi tisti, ki želijo dostojno oditi s tega sveta, to tudi lahko storijo. Spremljal sem tudi zgodbo Alenke Čurin Janžekovič, ki je imela pogum govoriti o svojem odhodu in ga je lahko uresničila v tuji državi. Kje ste bili, dostojanstveniki, v obeh teh primerih, nobene tiskovne konference ni bilo sklicane. Kot tudi ne boste sklicali tiskovne konference, na kateri boste na ves glas zahtevali končanje morije v Ukrajini, Gazi ali pa ob novici, ki jo je tako hladnokrvno naznanil bivši premier Janša v zadnjem intervjuju, češ da bo po zanesljivih virih konec tega desetletja v Evropi vojna in da se moramo pripravit nanjo. Ne, seveda ne, to niso načrtovanje smrti, to so in bodo samo naključne žrtve, ki so ali bodo same krive, da se niso izmaknile izstrelkom, ki jih pošilja nad njih razviti in svobodoljubni svet.

Rad bi rekel »Roke stran!« od moje pravice do tega, kako bom v primeru neznosnega trpljenja končal svoje življenje, pa vem, da bi bilo to brez smisla, ker pač verjamete v svojega Boga, ki bo vas zaščitil, mene, nevernika, pa bo že kaznoval za moje neverstvo. In boste ostali trdni v svojem prepričanju. Ampak samo do trenutka, ko bo ta vaša moč na preizkušnji, podobni Jankovi ali Alenkini.

Lahko pa vsaj nekaj naredite v simbolnem smislu: snemite vendar Kristusa po 2000 letih s križa in ga odrešite muk, privoščite mu končno počitek, njegova žrtev tega sveta na žalost ni naredila nič boljšega. Učite se od njega in stopite na njegovo mesto in ustavite vse vojne. Sem rekel preveč? Upam zaman?

Srečo Knafelc, Krvava Peč