Potem ko so smučarski skakalci sklenili prvi del sezone svetovnega pokala, v katerem je bilo osem tekem, imajo zdaj deset dni premora do prvega vrhunca sezone – 72. novoletne turneje. Vse reprezentance premor izkoriščajo za trening in popravke na opremi, med njimi je tudi slovenska, ki je na tridnevni vadbi v Planici. Selektor Robert Hrgota je odločil, da ne bo spreminjal petčlanske ekipe, kar pomeni, da bodo na prvo postajo v Oberstdorf odpotovali Anže Lanišek, Timi Zajc, Lovro Kos ter Peter in Domen Prevc, medtem ko bo Žiga Jelar tekmoval na tekmah celinskega pokala v Engelbergu.

Manjka le uvrstitev na oder za zmagovalce

»V prvem delu sezone mi je zelo všeč, da imamo pet fantov skoraj stalno med najboljših petnajst. To je bil tudi cilj pred začetkom zime Po zmagah Laniška v kvalifikacijah v Engelbergu so bila pričakovanja višja, a konkurenca je tako izenačena, da z napako ne izpadeš le iz deseterice, ampak petnajsterice. Največja posebnost sezone je izjemno širok vrh, zato je treba na tekmi narediti dva dobra skoka,« je prvi del sezone ocenil selektor Robert Hrgota. Lani je v tem času z uvrstitvami na stopničke izstopal Anže Lanišek (3 zmage, dve drugi in eno tretje mesto), kar mu je prineslo drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala pred turnejo. Letos je precej boljši preostali del reprezentance. Manjka le še uvrstitev na oder za zmagovalce. Hrgota se je razgovoril o formi posameznikov: »Nihanja Zajca so v ostri konkurenci še bolj vidna. Na tekmah mu v skoku manjka mehkoba, da bi posegel po visokih uvrstitvah. Zaveda se, da tega ne more izsiliti. Ima veliko željo, kar vpliva na podzavest. Bil je že v podobnem položaju, pa se je iz njega pobral. Skoki na treningih v Planici kažejo, da je njegova raven skakanja visoka. Peter Prevc je zelo konstanten, skoki so na visoki ravni. Čeprav je imel na tekmah večkrat smolo kot srečo, se uvršča blizu deseterice. Dobro se zaveda, da je tudi z napakami, ki jih dela, konkurenčen najboljšim. Najbolj pomembno je, da uživa na skakalnici. Kos je dobro deloval že pred odhodom ekipa na start sezone v Ruko, manjkala pa mu je le mirnost, da bi bili njegovi skoki bolj lahkotni, zato je izpustil prva dva konca tedna. Očitno je bila odločitev prava, da se je v Klingenthalu pridružil karavani z mirno glavo in brez pritiska.«

Ob premoči Nemcev in Avstrijcev je veliko razprav v opremi, saj naj bi bili germanski reprezentanci v tem segmentu v prednosti. »Vseskozi iščemo rešitve in stik s konkurenco. Povečamo se detajlom pri vsakem posamezniku, ki prispevajo k dolgim skokom, a še vedno je za uspeh treba najprej dobro skočiti. Potem ko je bilo v Engelbergu veliko diskvalifikacij, smo dobili informacijo, da bodo na novoletni turneji pošteni do vseh,« je pojasnil Hrgota, ki je odsotnost na prireditvi Športnik leta Slovenije opravičil s tem, da je imelo njegovo dekle rojstni dan.

Anže Lanišek letos s prazno glavo

Novoletna turneja je prvi izmed treh velikih ciljev sezone za slovensko reprezentanco, preostala dva sta svetovno prvenstvo v poletih na Kulmu in finale svetovnega pokala na letalnici v Planici. Ker se je treba hitro prilagati na spremembe različnih profilov skakalnic, so Slovenci turnejo simulirali tako, da so v enakem ritmu, kot so tekme, trenirali na vseh štirih skakalnicah, od tega so bile tri z ledeno zaletno smučino. »Veseli me, da z močno ekipo prihajamo na turnejo, le rezultati še niso takšni, kot jih je lani dosegal Lanišek. Forma je na visoki ravni, krivulja gre navzgor, zato bomo na tekmo šli mirno. Lani je Lanišek prišel v Oberstdorf s pričakovanji (2. mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala, op. p.), letos pa je glava prazna, kar je dobro izhodišče za napad. Načrt je, da bomo šli iz tekme v tekmo z upanjem, da bo začetek boljši, kot je bil lani v Obefstdorfu, ko se je Lanišek z desetim mestom oddaljil od zlatega orla. Na startu v Oberstdorfu lahko veliko pridobiš ali izgubiš,« je bil po tradiciji zgovoren Hrgota, ki ne načrtuje menjave v ekipi med turnejo. Na vprašanje, kdo je favorit za zlatega orla, je odvrnil: »Kraft ima zelo visoko raven skakanja, v katerem ni nihanj. Prve štiri tekme so odstopali Nemci in Avstrijci, zdaj pa so razlike vedno manjše. Boj za zlatega orla bo zanimiv.«

V Planici jutri državno prvenstvo v smučarskih skokih Na Bloudkovi velikanki v Planici bo jutri ob 17.30 državno prvenstvo za člane in članice, po tekmi v posamični konkurenci pa bo ob 19.30 še preizkušnja ekip. Naslov državnega prvaka med moškimi bo branil Anže Lanišek (Mengeš), ki je lani zmagal pred Timijem Zajcem (Ljubno) in Domnom Prevcem (Triglav). Med ženskami bo naslov branila Nika Križnar (Norica Žiri), za njo sta se uvrstili Urša Bogataj (Ilirija) in Ema Klinec (Norica Žiri). Med moškimi ima največ naslovov državnega prvaka Primož Peterka – šest, sledita mu Robert Kranjec in Peter Prevc s po petimi. Med ženskami, ki imajo državno prvenstvo od sezone 2002/03, je rekorderka Maja Vtič s šestimi naslovi, na drugem mestu je Ema Klinec s tremi prvimi mesti. Ob razglasitvi rezultatov državnega prvenstva bodo tudi začeli z uradno predprodajo vstopnic za finale svetovnega pokala, ki bo v Planici od 21. do 24. marca 2024.