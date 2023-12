Velenje: V proračun vključili tudi pobude svetnikov

Na zadnji letošnji seji so velenjski mestni svetniki sprejeli tudi proračun za prihodnje leto. Ta bo razvojno in socialno naravnan in za dobrih 27 odstotkov višji od lanskega. Za prestrukturiranje bo namenjenih 13 milijonov evrov, dobra 3,2 milijona pa bodo namenili tudi odpravljanju posledic letošnjih poletnih ujm.