Na velikonočno nedeljo 9. aprila letos je v gorski nesreči na Mali Mojstrovki sedem planincev odnesel plaz. Nihče ni umrl, so si pa nekateri polomili okončine, skupili poškodbe glave ali pa jo odnesli z lažjimi poškodbami. Po obsežni in zahtevni preiskavi so policisti konec septembra na okrožno sodišče v Novi Gorici zoper eno osebo vložili kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, enako tudi zoper pravno osebo. Po neuradnih informacijah gre za vodjo komercialne vodene ture, alpinista in gorskega reševalca Juša A. ter športno društvo Jeti. Na novogoriškem tožilstvu so nam potrdili prejem kazenske ovadbe, vendar o njej še niso sprejeli dokončne odločitve. »Na policijo smo podali zahtevo za dopolnitev kazenske ovadbe, odgovora še nismo prejeli,« so pojasnili.

Sedem pohodnikov se je na veliko noč v spremstvu vodnika, sicer gorskega reševalca, v sklopu zimske ture športnega društva Jeti odpravilo na grebensko prečenje Mojstrovk. V Župančičevi grapi se je nad njimi odlomila plast snega in planince skupaj z novozapadlim snegom potegnila s seboj. Dvema se je uspelo ustaviti po nekaj metrih, pet planincev pa je po strmem bregu plaz odnesel kakih 150 metrov v globino. Imeli so srečo, da jih plaz ni zasul oziroma da so se ustavili v grapi, ker novozapadlega snega ni bilo veliko, le kakih pet centimetrov. Aprila smo poročali, da je bila na območju razglašena najnižja, prva stopnja nevarnosti snežnih plazov, a se je opast kljub temu odlomila ravno v trenutku, ko so bili sicer ustrezno opremljeni planinci pod njo. Po navedbah policije je bilo območje nevarno zaradi opasti in klož ter zaledenele podlage v sami strukturi snežne odeje.

Zahtevna in naporna akcija

Dva od petih planincev, ki jih je plaz odnesel v globino, sta bila lažje poškodovana, trije pa huje. Eden si je zlomil nogo, drugi roko, tretji poškodoval glavo. Našli so jih na 1800 metrih nadmorske višine. 53 gorskih reševalcev je bilo na terenu več kot šest ur. S helikopterjema so jih prepeljali do roba megle, nadaljnjih 300 višinskih metrov do kraja nesreče so prepešačili. Vodja intervencije Aleš Robič iz GRS Kranjska Gora je takrat opisal naporno reševalno akcijo, ki jo je oteževalo izredno slabo vreme. Zaradi močnega sneženja je bila ta iz trenutka v trenutek bolj zahtevna. Dodaten napor so predstavljala nosila, ki so jih s seboj nosili zaradi poškodovanih.

V dneh po nesreči se je izkazalo, da je skupino pohodnikov vodil gorski reševalec in ne vodnik z licenco, ki je potrebna za komercialno vodenje tur. Ali pa bi moral imeti opravljen izpit Združenja gorskih vodnikov Slovenije. »To pomeni več kot 80 dni tečajev oziroma izpitov iz različnih tematik, kot so plezanje v snegu, v ledu, v skali, vodenje turnega smučanja v domačih gorah in v gorah z ledeniki. V združenju preverimo in usposobimo kandidata za gorskega vodnika tako, da bo sposoben sprejemati ustrezne odločitve in ustrezno voditi svoje goste,« je aprila za STA izpostavil predsednik združenja Peter Jeromel.

V javnosti so se pojavile tudi drugačne interpretacije zakonodaje, ki so bile društvu Jeti v prid. Zakon o gorskih vodnikih namreč določa izjeme, v katerih primerih gorski vodnik ni potreben. Ena od izjem je pohod po poteh in v brezpotju, kjer ni potrebna uporaba vrvne tehnike, kakršen je bil po mnenju nekaterih tudi pohod čez Mojstrovke.

