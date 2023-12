Psa mešanca, eden je večji s črno oziroma temno rjavo daljšo dlako, drugi pa malo manjši s svetlo rjavo, sta prvič napadla v ponedeljek okoli desete ure zvečer. Žrtev je bila 50-letna Slovakinja, ki je iz smeri Ajdovščine hodila proti Lokavcu. Psa sta pritekla s polja ter jo ugriznila v stegno in golen.

Skoraj na isti točki sta dan kasneje, torej včeraj okoli pol pete ure popoldan napadla 28-letno kolesarko, ki jo je eden od psov ugriznil v desno nogo. Tretji napad se je odvil v bližini ajdovskega letališča nekaj čez deseto uro včeraj zvečer. Skočila sta na 31-letno Lokavčanko, pri čemer jo je eden ugriznil v levi gleženj, in jo z gobcem tako držal, da je ženska padla po tleh. Vsem trem napadenim so rane oskrbeli v lokalnem zdravstvenem domu.

S PU Nova Gorica pešce in kolesarje na tistem območju opozarjajo, da psov še niso izsledili. Policisti so ju sicer opazili, a se nista pustila ujeti ne njim ne delavcu iz zavetišča. Na pomoč so poklicali celo policiste posebne enote, saj so napadi eskalirali v tolikšni meri, da je bilo to nujno potrebno. Tudi oni pa se živalma doslej niso uspeli približati.