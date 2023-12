Na odseku Tepanje – Slovenska Bistrica v smeri Slovenske Bistrice je na štajerski avtocesti izven naselja Preloge včeraj okoli pol osme ure zvečer umrl 63-letni delavec Darsa, ki je vzdrževal cesto. Vanj je na odstavnem pasu trčil 41-letni voznik avta, ki na kraju sprva ni ustavil in je odpeljal dalje, se je pa kasneje vrnil nazaj. Po navedbah policije je vozil pod vplivom alkohola, in sicer so mu namerili 0,64 mg/l alkohola, kar je okoli 1,3 promila. Moškemu, ki ga je povozil, so hitro pomagali reševalci, a je zaradi hudih poškodb vseeno umrl.

Mariborski prometni policisti danes nadaljujejo zbiranje informacij o nesreči, voznika pa sumijo nevarne vožnje ter zapustitve poškodovanca v nesreči brez pomoči. Na območju policijske uprave Maribor je letos v prometnih nesrečah umrlo trinajst ljudi.

Pobegnil tudi motorist

Nekaj ur kasneje, bilo je okoli polnoči, se je na drugi strani Slovenije pripetila še ena nesreča s smrtnim izidom. Neznani voznik motorja je v naselju Lukežiči v občini Renče-Vogrsko trčil v 50-letnika, ki je po navedbah policije hodil sredi ceste, nato pa odpeljal naprej. Moški je bil tako hudo poškodovan, da je na kraju umrl.