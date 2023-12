Raketa New Shepard je vzletela jugovzhodno od teksaškega El Pasa in ponesla v vesolje kapsulo s tehnologijo za izvajanje številnih poskusov. Tehnologijo bi moralo podjetje v vesolje ponesti že septembra 2022, a je takrat raketo zaneslo z začrtane smeri. Sprožil se je sistem za reševanje, ki je kapsulo varno spustil na zemljo, raketa pa je padla na tla in se raztreščila.

Tokrat je kapsula poletela do roba vesolja pri 107 kilometrih višine in opravila več poskusov v breztežnostnem stanju, nato pa se s padalom spustila nazaj na zemljo.

Blue Origin izstreljuje rakete že skoraj 20 let. Podjetje je leta 2019 izstrelilo prve poskuse za ameriško vesoljsko agencijo Nasa, leta 2021 pa poslalo do roba vesolja prve potnike, med katerimi sta bila tudi Bezos in njegov brat. Blue Origin je doslej izstrelil šest raket s človeško posadko in popeljal do roba vesolja 31 ljudi.

Podjetje je izdelalo tudi raketo New Glenn, ki je sposobna zajadrati v zemeljsko orbito, vendar je še ni poskusno izstrelila. Prva izstrelitev je predvidena prihodnje leto s Cape Canaverala na Floridi. Ime nosi po astronavtu Johnu Glennu, ki je kot prvi Američan obkrožil Zemljo.

New Shepard pa je poimenovana po prvem Američanu v vesolju Alanu Shepardu.