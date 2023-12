S 33 točkami je pri zmagovalcih blestel Stephen Curry, 24 jih je dodal Klay Thompson. Za Boston je 30 košev dosegel Derrick White, dva manj pa Jaylen Brown.

V zadnjem delu je Boston vodil z več kot 10 točkami naskoka, a se je prednost topila in prav Curry je zadel za 121:121 ob koncu rednega dela in izsilil dodatnih pet minut. Curry, je v podaljšku dosegel tudi zadnjih sedem točk in odločil zmagovalca ter postal prvi igralec derbija.

Zmagoslavno pa se je po 25 tekmah kazni na igrišče vrnil Ja Morant. Ta je k zmagi Memphis Grizzlies proti New Orleans Pelicans s 115:113 prispeval 34 točk in tudi zadnji odločilni točki ob pisku sirene. Slavje je bilo dvojno, saj se Morant ni le uspešno vrnil pod koše, ampak je Memphisu uspel tudi velik preobrat na tekmi, potem ko je New Orleans vodil že s 24 točkami naskoka.

Kazen zaradi neodgovornega obnašanja

Moranta je doletel dolg suspenz, ker se je na posnetku na Instagramu poigraval s pištolo. »Osem mesecev nisem igral, a sem garal. Imel sem tudi veliko časa, da premišljujem in se kaj naučim o sebi. Ampak košarka ostaja moje življenje, je moja ljubezen in najboljša terapija zame. Enostavno vesel sem, da sem nazaj,« je po tekmi povedal košarkar.

Za nov mejnik je ob zmagi Milwaukee Bucks proti San Antonio Spurs s 132:119 poskrbel Damian Lillard s 40 točkami. Kot 51. igralec v zgodovini je prebil mejo doseženih 20.000 točk v ligi. "Ne bom se pretvarjal in trdil, da to ni velika stvar. To je odličen uspeh, s katerim sem dosegel to, kar ne uspe mnogim," je po tekmi povedal Lillard.

Velja dodati, da za San Antonio ni igral poškodovani Victor Wembanyama, z 28 točkami in 12 skoki pa je bil najboljši posameznik Keldon Johnson. Giannis Antetokounmpo je za Milwaukee dosegel trojni dvojček - 11 točk, 14 skokov in 16 podaj.