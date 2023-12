Zaradi covida težave že brez gripe

Širjenje covida-19 se vse bolj pozna na bolnišničnih oddelkih. Ponekod so se robu zmogljivosti približali, še preden bi se v večji meri širila gripa. Prebivalcem se zastavljajo številne dileme, odgovori na vprašanja, kako ravnati, pa so odvisni od presoje osebja v posamezni ambulanti – in so zelo različni.