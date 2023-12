Za svoj dom sta si Božiček in vilin Tjan letos izbrala Božičkov raj v Črni na Koroškem. Vse do konca leta bodo otroci v Božičkovem raju spoznali, da Božiček čisto res obstaja. Ne samo da obstaja, videli bodo tudi, kje živi. Gre za edinstveni dogodek s številnimi spremljevalnimi dejavnosti. Otroci bodo zaplesali v mini disku s Hello Kitty in Garfieldom, starka Zima jim bo ob ognjišču prebirala pravljice, posladkali se bodo s slastnimi palačinkami in vročo Božičkovo čokolado, vseskozi pa bodo deležni čarobnosti božičnega dogajanja na lokaciji Črjanskega raja, ki s svojo posebno okrasitvijo ponuja čarobnost in toplino butične gorske vasice.

Ustvarjalne delavnice

Družinam so v Božičkovem raju pripravili vodeni ogled po Črni z lučkami. Gre za edinstveno izkušnjo, ki vabi udeležence, da odkrijejo čarobnost praznične vasice Črna. Pod vodstvom lokalnih vodnikov bodo obiskovalci raziskali osvetljene ulice, uživali v praznični okrasitvi in doživeli čarobno vzdušje, ki ga ustvarjajo lučke. Še eno prijetno doživetje je Božičkovo sankanje. Vabijo vse generacije, da se prepustijo duhu praznične zabave. Doživite radost zimskih radosti. Božiček vabi otroke in odrasle na sproščeno sankanje po belih pobočjih in ustvarjanje nepozabnih trenutkov v zimskem čarobnem okolju.