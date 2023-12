Pravljična dežela je najbolj prepoznavna programska vsebina Pravljičnega Celja. V sedemnajstih dneh se bo pravljično dogajanje odvijalo tako dopoldne kot tudi popoldne, ko običajno prihajajo v mesto družine z majhnimi otroki. Vsako leto je v Pravljični deželi tudi nov vilinski zbor z avtorskimi pravljicami, ki obiskovalce popeljejo skozi pravljična in praznična doživetja. Kot pravi Vladimira Skale, vodja Pravljične dežele, ta obsega tri različne sklope: »Pravljično akademijo, v okviru katere s pravljično avdicijo k sodelovanju privabljamo in tudi usposabljamo nove animatorje. Drugi sklop predstavlja izvedba vsakodnevnega programa Pravljične dežele, v katerem vsak dan sodeluje več kot 20 izvajalcev. Tretji sklop pa so pravljični vlaki, s katerimi se, v sodelovanju s Slovenskimi železnicami, obiskovalci pripeljejo iz smeri Ljubljane, Maribora in Velenja. Letos bo teh vlakov osem.« Pravljično akademijo vodi Marijana Kolenko. Poudarja, da je Pravljična dežela zaščitni znak Pravljičnega Celja. Njena največja vrednost je, da ni instant kopija nikogar, ni od nikogar uvožena in je doslej še nikomur v Sloveniji ni uspelo kopirati.

Vsak ponedeljek in petek diši po piškotih

V Zavodu Celeia Celje pričakujejo, da bo do konca decembra različne dogodke v sklopu Pravljičnega Celja obiskalo okoli 70.000 obiskovalcev, kar je podobno kot lani, ko je sicer pravljični program trajal le pet tednov. Za celoten program, ki ga delno pripravljajo tudi v sodelovanju s partnerji, bodo odšteli okoli 190.000 evrov, kar je več kot lani. »Atraktivnejši in kakovostnejši program prinaša tudi višje stroške, a so z nekaterimi plačljivimi vsebinami višji tudi prilivi, ki jih prej ni bilo,« pravi direktorica Zavoda Celeia Maja Voglar. Kot dodaja, so z obiskom že v prvih dneh Pravljičnega Celja, ko so se prižgale lučke in so se začeli vrstiti različni dogodki, zadovoljni. »V Celje obiskovalci prihajajo tudi med tednom, ne le ob koncu tedna. Dobro pa so sprejete tudi vse letošnje novosti. Prvi zimski srednjeveški dan na Starem gradu Celje je navdušil več sto obiskovalcev. V Piškotarni, sicer praznem lokalu v Gubčevi ulici, vsak ponedeljek in petek diši tudi po prazničnih piškotih, ki jih otroci in starši pečejo z Ivano. Prav tako je veliko pozornosti pritegnila delavnica peke medenjakov z znamenitimi Pergerji,« pove Voglarjeva. V prihodnjih dneh pa se v okviru programa Pravljično Celje obetajo novi vrhunci. Med drugim bo na Krekovem trgu, kjer stoji tudi severni pol z iglujem, potekal zimski festival Okusi Celja s tremi kuharskimi mojstri Markom Pavčnikom, Miranom Ojsterškom in Sebastjanom Grobelškom ter drugimi gostinci. Vsak dan pa od 10. do 19. ure praznične hiške ponujajo različna unikatna, tudi ročno izdelana darila. Po oceni Voglarjeve je bila odločitev, da turistično ponudbo Celja, celjskih muzejev, izdelke kolekcije Celje 1451 in vstopnice ponudijo na prazničnem sejmu, več kot na mestu. S tem so se še bolj približali tako domačinom kot turistom, ki prihajajo v teh dneh v Pravljično Celje.