Vstop v novo leto je vedno nekaj posebnega. Je priložnost, da pozabimo na vse slabo, se radostno spominjamo vsega dobrega ter polni upanja in pričakovanj zremo v prihodnost. Novo leto je tudi čas za nove začetke in nove cilje. Začnite novo leto z drznim izzivom: novoletnim skokom v morje! Tudi letos bomo namreč na novega leta dan skočili v morje s pomola na osrednji portoroški plaži. Vabljeni na tradicionalni, že 18. Novoletni skok v morje.

Protokol skokov in ogrevanja enak kot v preteklosti

Novoletni skok v morje bo v svoji 18. izvedbi potekal v ponedeljek, 1. januarja 2024, od 12. ure dalje na tradicionalnem prizorišču, osrednji plaži v središču Portoroža. »Mnogi so zvesti povratniki in se dogodka udeležujejo vsako leto znova, drugi se bodo tega pogumnega podviga tokrat lotili prvič, a zagotovo ne zadnjič. Najpogumnejši bodo skakali na glavo, noge, bombico, salte … s pomola na osrednji portoroški plaži,« je povabil Nino Cokan, vodja prireditve, in omenil, da bo protokol skokov in ogrevanja enak kot v preteklosti: »Torej po sto udeležencev naenkrat v skupini na vsakih 15 minut. Seveda pa pred tem skupinsko ogrevanje.« Prijave na dogodek so odprte na spletni strani www.novoletniskokvmorje.eu/, vse informacije o dogodku lahko spremljate tudi na facebook strani www.facebook.com/novoletniskokvmorje/.