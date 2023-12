Zadnji primer po mnenju omenjenih arhitektov je zavoženi projekt izgradnje železniškega vozlišča v Ljubljani. Na toliko očitanih in nikoli s strani nosilcev projekta dokazano zanikanih obtožb se žal širša javnost v Ljubljani ne oglaša. To je glede na stanje duha v naši družbi še nekako razumljivo. Nerazumljivo pa je, da ne ukrepajo inštitucije, ki so za to poklicane in plačane. V tem primeru naslavljam na ministrico Alenko Bratušek javno vprašanje. Zakaj se ne odzove na upravičene in strokovno utemeljene pripombe in mnenja omenjenih arhitektov, kot trdita v svojem prispevku v Dnevniku 29. 12. 2023. Neodzivnost župana je samoumevna. Njega te pripombe ne zanimajo in nadaljuje na ustaljeni način. Sprejel je odločitev in se o zadevi več ne pogovarja. Ampak gospa in gospodje, očitata vama neupoštevanje strokovnih pripomb in predlogov, nezakonitost in samovoljo. Če to drži, gre za politično in krivično odgovornost. Upam, da neodzivnost ministrice Bratuškove ni povezana s kakšnim dolgom z nekdanje skupne politične poti.

Strokovnjaki opozarjajo, da se v Ljubljani dogajajo mega projekti, ki niso v dobrobit mesta in njenih prebivalcev in da imajo pri tem največjo korist lastniki kapitala, od katerih dobršen del ne bi znal in mogel pojasniti njegovega izvora. Prepričan sem, da se bo prej ko slej našel organ ali posameznik,ki bo zahteval odgovornost odločevalcev in tistih, ki ste jim pri tem držali štango. Ob tem se sprašujem, zakaj številne nevladne organizacije v Ljubljani o tem molčijo.

Obsedenost vodstva MOL z mega projekti pa se s tem primerom žal ne konča. Vprašanje se postavlja, koliko jih še imajo na zalogi, poleg zadnjega o združitvi ljubljanskih vrtcev. Ob tem se spomnim časov samoupravljanja, ko nam je politika diktirala način organizacije gospodarskih družb in nas silila v organizacijo gospodarskih mastodontov z enakimi utemeljitvami – racionalizacija poslovanja in boljši poslovni učinki. Slovenska družba je zaradi takih nepremišljenih poizkusov izgubila ogromno razvojnega in poslovnega kapitala. Tudi ob tem napovedanem projektu hočejo preslišati stroko. Upam, da jim tokrat ne bo uspelo in bo s pomočjo strokovnjakov zavladala zdrava pamet.

Jožef Martini, Ljubljana