Kmalu bo minilo šest let od takrat, ko je zagorelo v čajni kuhinji celjskega zapora. Požar je, skupaj z drugimi sojetniki, povzročil Alojz Jenič iz Metlike, ki je v Celju prestajal zaporno kazen. Ločeno od drugih je s tožilstvom podpisal sporazum o priznanju krivde, 7-mesečno zaporno kazen pa bo odslužil z opravljanjem dela v splošno korist.

Zaradi premoženjskih kaznivih dejanj že večkrat obsojen Jenič je na celjskem sodišču priznal krivdo za še eno kaznivo dejanje, in sicer povzročitev splošne nevarnosti. Skupaj s še nekaj obtoženimi je kaznivo dejanje zagrešil 29. januarja 2018, okoli 16. ure. Kot izhaja iz obtožnice, ki jo je prebrala tožilka, je Jenič s pajdaši povzročil požar v skupnih prostorih oziroma čajni kuhinji celjskega zapora. »Požar so zanetili tako, da so v hladilnik v čajni kuhinji zaprtega oddelka nanosili kose odeje in vzmetnice, ki so jih prepojili z alkoholnim dezinfekcijskim sredstvom, nato pa jih zažgali. Ogenj se je zelo hitro razširil po prostoru, s čimer so neposredno ogrozili življenje vseh takrat zaprtih oseb, še posebej 12 oseb, ki so kazen prestajale na zaprtem oddelku, pa tudi pravosodnih policistov in drugih zaposlenih. S požarom je nastalo tudi za več kot 40.000 evrov škode,« je obtožnico povzela tožilka.

Zapor bo moral škodo iztožiti

O požaru v kuhinji zavoda za prestajanje kazni zapora na Linhartovi ulici je takrat poročala tudi Policijska uprava Celje. Kot so zapisali, se je nekaj zapornikov takrat nadihalo dima, zato so jim reševalci nudili prvo pomoč, eno osebo pa prepeljali v celjsko bolnišnico. Vzrok požara takrat še ni bil znan. No, zdaj je znano, da so ga zanetile zaprte oziroma priprte osebe, med njimi tudi Jenič, ki se je odločil, da bo krivdo priznal. S tožilstvom je podpisal sporazum in se pogodil za 7-mesečno zaporno kazen, ki jo bo odslužil z delom v splošno korist. O tem, kje in na kakšen način, se bo dogovoril s probacijskim oddelkom. Mora pa kazen odslužiti v treh letih po pravnomočnosti sodbe. Obenem mu je sodišče, ki je za Jeniča opravilo ločen narok, izreklo triletno varstveno nadzorstvo. Jeniča je sodnica Maja Manček Šporin, glede na njegove življenjske razmere, oprostila tudi plačila sodnih stroškov in zavod celjskih zaporov napotila na pravdo s premoženjskopravnim zahtevkom v znesku dobrih 40 tisočakov.

