Letali bosta omogočali zagotavljanje nacionalne zmogljivosti vertikalnega premika s primarnim poudarkom na samostojnosti, samovzdržnosti in samozadostnosti Slovenske vojske (SV) v mednarodnih operacijah in na misijah ter premikanje na območje delovanja SV in z njega, zagotavljanje vzdržljivosti na območju delovanja SV in evakuacijo pripadnikov SV.

Konfiguracija obeh letal je enaka, je pa ministrstvo ob podpisu pogodbe za nakup drugega letala sporočilo, da jim je v pogajanjih uspelo ceno znižati za skoraj 3,5 milijona evrov. Za obe letali je ministrstvo kupilo tudi MEDEVAC standardni in specialni modul, modul za biološko dekontaminacijo, balistični modul, sistem za gašenje požara in modul za prevoz potnikov.

Stroški nakupa dveh taktičnih tovornih letal C-27J, vključno z vsemi moduli in logistično podporo, zavarovanjem, stroški certifikacije, stroški upravljanja in administrativnimi stroški, znašajo 128.911.575 evrov brez DDV.