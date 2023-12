Državnotožilski svet sestavlja devet članov. Štiri člane izvolijo državni tožilci v svojih vrstah, enega člana imenuje minister za pravosodje, štiri člane pa izvoli DZ na predlog predsednice republike.

Državni tožilci so novembra za nove člane poleg Furlana izvolili še višjo državno tožilko Nadjo Sovinc, okrožnega državnega tožilca Damirja Kusića in okrajnega državnega tožilca Ivana Pridigarja.

Poslanci pa so poleg Fišerja izvolili izrednega profesorja na ljubljanski pravni fakulteti Sama Bardutzkyja, nekdanjo tožilko Vlasto Nussdorfer ter dolgoletnega vodjo okrožnega državnega tožilstva v Celju Ivana Žaberla.

DZ za podpredsednico vrhovnega sodišča imenoval Marjeto Švab Širok

DZ pa je s 46 glasovi za in 22 proti za podpredsednico vrhovnega sodišča imenoval Marjeto Švab Širok. Vrhovna sodnica bo mesto, ki je bilo izpraznjeno po imenovanju dotedanjega podpredsednika Miodraga Đorđevića za predsednika vrhovnega sodišča, zasedla za prihodnjih šest let.

Vrhovna sodnica na vrhovnem sodišču Švab Širok je bila edina prijavljena na javni poziv sodnikom, ki ga je Sodni svet objavil julija. Predlog za njeno imenovanje je v DZ vložila ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, ki je sledila pozitivnemu mnenju Sodnega sveta in občne seje vrhovnega sodišča.

Kot je danes poudarila državna sekretarka na ministrstvu za pravosodje Valerija Jelen Kosi, ima Švab Širokova bogate sodne in strokovne izkušnje. Na področju kazenskega prava deluje od leta 1994, med drugim je bila več let državna tožilka, leta 2000 je bila izvoljena za okrožno sodnico, leta 2006 na mesto višje sodnice, od leta 2017 pa je vrhovna sodnica.

Sodni svet zpostavil njene bogate strokovne kvalifikacije

Tudi Sodni svet je v svojem mnenju izpostavil njene bogate strokovne kvalifikacije, ki jih je pridobila na podlagi raznovrstnih bogatih delovnih izkušenj v gospodarstvu, tožilstvu in predvsem na področju sodstva. »Kot vrhovna sodnica ima zaradi bogatega strokovnega znanja, svojih osebnostnih lastnosti in znanja tujih jezikov izjemno pomembno vlogo na kazenskopravnem področju v okviru številnih mednarodnih dejavnosti s področja sodstva,« izhaja iz mnenja.

Izpostavili so tudi, da je Švab Širok dolgoletna predavateljica na sodniških izobraževanjih ter sodeluje v številnih projektih ministrstva za pravosodje. Njeno kandidaturo je podprl tudi predsednik vrhovnega sodišča.

DZ imenuje podpredsednika vrhovnega sodišča na predlog ministra za pravosodje po predhodnem mnenju Sodnega sveta in občne seje vrhovnega sodišča, in sicer za dobo šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Mesto podpredsednika vrhovnega sodišča je izpraznjeno, odkar je vodenje tega sodišča februarja letos prevzel Miodrag Đorđević, pred tem podpredsednik tega sodišča.