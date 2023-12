»Zimski letni dodatek je nova pravica in se bo izplačal v višini 40 odstotkov izplačanega letnega dodatka v letu 2023. To pomeni, da se višina zimskega letnega dodatka ne bo izračunavala glede na višino prejemkov. Zimski letni dodatek bo znašal od 58 evrov do 182 evrov in bo izplačan vsem, ki bodo v decembru upravičeni do izplačila pokojnine oziroma nadomestila iz invalidskega zavarovanja,« so danes pojasnili na ministrstvu za delo.

Zimski letni dodatek bo 20. decembra 2023 nakazan upravičencem, katerim bo do takrat že izplačan letni dodatek za leto 2023. Upravičenci, katerim se bo pravica do osnovnega prejemka in letnega dodatka za leto 2023 priznala kasneje, pa bodo zimski letni dodatek prejeli ob izplačilu rednih pokojnin za april 2024.

Na Zavodu za pokojninsko in invaldisko zavarovanje (Zpiz) pojasnjujejo, da je zimski letni dodatek obdavčljiv prejemek. Od zneska zimskega letnega dodatka bo obračunana akontacija dohodnine pod pogoji in na način, kakor pri letnem dodatku, ne bo pa se obračunal prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje. O izplačilu bodo prejemniki obveščeni ob nakazilu pokojnin v decembru.