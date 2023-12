Računsko sodišče v reviziji učinkovitosti poslovanja Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOUL) med 1. januarjem 2020 in 30. junijem 2022 ugotovilo, da je bila organizacija pri zastopanju interesov in pravic študentov neučinkovita.

Določene projekte so sofinancirali s prispevkom študentov, vendar ni jasno, komu so študenti plačali prispevek za izvedbo aktivnosti, ŠOUL pa prispevkov ni načrtovala v finančnih načrtih niti jih ni evidentirala v poslovnih knjigah med svojimi prihodki. Poleg tega pa projekti niso bili objavljeni tako, da bi bili vsi zainteresirani študentje seznanjeni z aktivnostmi, saj so bili nekateri projekti že v izhodišču namenjeni le vnaprej znanemu in omejenemu krogu oseb.

Milijoni za povezana podjetja in lastno poslovanje

Kar 1,2 milijona evrov v letu 2020 in 1,1 milijona evrov v letu 2021 oziroma tretjino vseh sredstev je ŠOUL namenila pravnim osebam, ki jih je (so)ustanovila in nanje prenesla izvajanje dela svojih dejavnosti. To pomeni, da računsko sodišče ni moglo pridobiti zagotovil, da so bila sredstva izplačana tem pravnim osebam in porabljena učinkovito, namensko in gospodarno. Polovico sredstev, torej 1,4 milijona v letu 2020 in 1,5 milijona v letu 2021, je ŠOUL porabila samo za svoje delovanje. Pri porabi teh sredstev pa po mnenju revizorjev niso ravnali v skladu s pravnimi podlagami, predvsem na področju javnega naročanja.

Kot še poročajo na računskem sodišču, je organizacija pripravljala kar tri različna letna poročila z različnimi vsebinami, pri čemer so se skupni zneski letnih prihodkov in odhodkov med poročili razlikovali. Posledično pridobljenih informacij iz poročil ni mogoče oceniti zanesljivo. Poleg tega ŠOUL ni poročala v skladu z Zakonom o skupnosti študentov.

Računsko sodišče je po reviziji poslovanja Študentske organizacije Univerze v Ljubljani pri zastopanju interesov in pravic študentov med 1. januarjem 2020 in 30. junijem 2022 ocenilo, da je bila študentska organizacija pri tem neučinkovita.

Računsko sodišče zato zahteva predložitev odzivnega poročila, v katerem morajo izkazati odpravo nesmotrnosti.