V slovenski ženski alpski smučarski reprezentanci tehničnih disciplin je prišlo do velikih sprememb. Vodja panoge za alpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije Miha Verdnik in vodja reprezentanc Janez Slivnik včeraj nista imela dolgega razloga za zadovoljstvo ob uspehih Žana Kranjca v Alti Badii, temveč sta pojasnjevala ozadje zgodbe, zakaj sta s funkcije glavnega trenerja razrešila Gregorja Koštomaja, ki ga je v zadnjih dneh zamenjal Mitja Kunc. Črnjan bo od tekmovalk skrbel le za Ano Bucik in imel ob sebi še pomočnika Marka Vukičevića, ki je bil v zadnjih tednih zadolžen za Andrejo Slokar. V reprezentanci ostaja tudi Denis Šteharnik, ki po poškodbi Mete Hrovat trenira le Nejo Dvornik. Vsi omenjeni trenerji so na plačilnem seznamu SZS, medtem ko je novi trener Boštjan Božič, ki znova sodeluje z Andrejo Slokar, na plačilnem seznamu Ajdovke.

Verdnik: Slivnik je vodja reprezentanc, ne ene ekipe

»Pred začetkom sezone smo sestavili novo ekipo. Žal se spremembe niso obnesle tako, kot smo si želeli, zato smo iskali rešitve. Sprva smo jih našli v tem, da se je treningom priključil Janez Slivnik. Tedaj so zadeve funkcionirale bolje, a niso prinesle zasuka. Zato smo bili primorani iskati zamenjavo,« je pojasnil Miha Verdnik. Na vprašanje, zakaj ni v reprezentanco bolj vključil Janeza Slivnika, ki je trener z največ izkušnjami v Sloveniji in najbolj priznan v tujini, je Verdnik odgovoril: »Janez Slivnik po funkciji ni vezan zgolj na eno ekipo, temveč mora skrbeti, da zadeve funkcionirajo v vseh reprezentancah. Zato si ne moremo privoščiti, da bi ga postavili zgolj v eno ekipo.«

»V alpskem smučarskem svetu so menjave sredi sezone redke, v slovenski smučariji manj, saj so v preteklosti za njih skrbeli smučarski skakalci. Takšne odločitve so zelo težke. Še posebej zato, ker Gregorja Koštomaja izjemno cenim, zato se bova morala z Verdnikom temeljito pogovoriti, kako ga obdržati v slovenskem smučarskem ustroju, saj ima ogromno izkušenj in široko paleto znanja tako v hitrih kot tehničnih disciplinah. Ni skrivnost, da je produkcija trenerjev v Sloveniji slaba, z izkušnjami jih je zelo malo,« je pojasnil Janez Slivnik ter dodal: »Z vsemi trenerji sem bil na terenu skupaj na sestanku in vsi so pripravljeni sodelovati. Zavedajo se tudi, da so skupaj močnejši. Upamo, da bodo stvari funkcionirale, čarobne palice pa nimamo.«

Se je znašla Andreja Slokar v depriviligiranem položaju?

Kamen spotike odločitev SZS je, da si mora Andreja Slokar sama plačevati tako fizioterapevta Timoteja Kostrevca kot trenerja Boštjana Božiča. Le-ta jo je pripeljal do največjih uspehov, sodelovanje pa sta končala, ko je bila Ajdovka vso minulo zimo poškodovana. Nekdanja vrhunska alpska smučarka Špela Pretnar, ki je prav tako v ekipi Andreje Slokar, ima svoj pogled: »Tridesetega novembra smo bili na smučarski zvezi. Miho Verdnika smo seznanili, da bo v reprezentanco prišel Boštjan Božič, saj želimo Andreji Slokar nadgraditi trenersko znanje. Dejali so nam, da denarja ni, da ga ne morejo vzeti od nikoder. Prejšnji teden pa smo slišali, da bo Koštomaja zamenjal Kunc, ki bo na plačilni listi smučarske zveze. Zdi se nam nepravično, da imajo vse reprezentantke trenerje na plačilni listi smučarske zveze, Andreja pa si mora plačati vse sama.« Špela Pretnar se sprašuje, ali sta Ana Bucik in Neja Dvornik res toliko boljši alpski smučarki od Andreje Slokar? »Rezultati kažejo drugače,« hkrati odgovarja Špela Pretnar.

»Poudaril bi, da si Ana Bucik ni izbrala Mitje Kunca, temveč smo se tako odločili mi, zato bo Kunc na plačilnem seznamu alpskega dela smučarske zveze. Andreja Slokar pa si je sama izbrala svojega trenerja in si s proračunom ne moremo privoščiti njegove plače. Lahko pa si in si bomo še naprej prizadevali, da vsaki alpski smučarki omogočimo najboljše pogoje,« je odgovoril Miha Verdnik. »Smučarska zveza Slovenija deluje po sistemu, ki smo ga vzpostavili. Sredi sezone si ne moremo privoščiti dodatnih stroškov, saj bi bil z njimi ob koncu sezone minus v blagajni. Ve se, kdo je odgovoren za menjavo trenerjev. Odločitve športnikov sicer spoštujemo, toda finančna vreča je omejena,« dodaja Janez Slivnik.