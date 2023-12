O napadu z dronom na prestolnico je prvi poročal moskovski župan Sergej Sobjanin. Pojasnil je, da napad ni terjal žrtev ali škode, na kraj, kamor so padli ostanki drona, pa so že prispele reševalne službe. Napad je potrdilo tudi rusko obrambno ministrstvo in odgovornost zanj pripisalo Ukrajini. V času napada je moskovsko letališče Vnukovo začasno ustavilo prihode letal in pojasnilo, da je odločitev sprejelo zaradi »razlogov, na katere letališče nima vpliva«.

Od začetka ukrajinske protiofenzive junija letos so se okrepili napadi ukrajinskih brezpilotnih letalnikov in raket na ozemlje enostransko priključenega Krima in Rusije, vključno z Moskvo. O zadnjem obsežnejšem napadu z droni je ruska zračna obramba v nedeljo po navedbah Moskve sestrelila 33 dronov v regijah Lipeck, Rostov in Volgograd.