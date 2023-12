Po navedbah Hamasa naj bi izraelski izstrelki ponoči zadeli tri stanovanjske stavbe v Rafi. V napadu je umrlo več ljudi, med njimi tudi palestinski novinar, mnogi pa naj bi bili ujeti v ruševinah, poroča katarska televizija Al Jazeera.

Izraelske sile so vnovič napadle tudi begunsko taborišče Džabalija na severu Gaze. V napadih je bilo ubitih najmanj deset Palestincev. Taborišče je sicer pogosta tarča izraelske vojske, samo v nedeljo je bilo tam ubitih 110 Palestincev.

Britanski BBC poroča tudi o novih izraelskih napadih na Han Junis na jugu in na osrednji del Gaze ter o racijah na zasedenem Zahodnem bregu.

Varnostni svet Združenih narodov bo, ob vse večjem mednarodnem pritisku k zmanjšanju števila civilnih žrtev, danes ponovno glasoval o resoluciji, ki poziva k nujni in trajni prekinitvi ognja v Gazi ter varnemu in neoviranemu dostopu humanitarne pomoči, poroča britanski BBC.

Prvotno bi glasovanje moralo potekati že v ponedeljek, a so Združeni arabski emirati, ki so osnutek resolucije predložili VS ZN, zahtevali, da se glasovanje preloži in omogoči nadaljevanje pogajanj o vsebini osnutka, da bi pridobili podporo ZDA.

VS ZN bo tako novo pobudo za prekinitev spopadov obravnaval deset dni po tem, ko mu zaradi veta ZDA ni uspelo sprejeti podobne resolucije.