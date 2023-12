Razpis za direktorja Centra urbane kulture Kino Šiška je Mol objavila po tem, ko je ljubljanski mestni svet konec septembra razrešil dotedanjega direktorja Simona Karduma, ki je postal član uprave RTV Slovenija.

Po poročanju medijev so na razpis prispele tri prijave, popolni prijavi pa sta oddala dotedanji pomočnik direktorja za menedžment in finance Mitja Bravhar, ki ga je mestni svet po Kardumovem odhodu imenoval za v.d. direktorja, ter glasbeni urednik in novinar na Valu 202 Žiga Klančar.

Od kandidature sta nato po pisanju več medijev odstopila, domnevno naj bi ju k temu pozval župan Zoran Janković, ker naj bi si na mestu direktorja Kina Šiška želel sedanjega direktorja Slovenskega mladinskega gledališča Tiborja Miheliča Syeda. Na redni novinarski konferenci je župan pojasnil, da v tej funkciji vidi nekoga, ki bo zagotovil, da se bo delo, ki ga je začel Kardum, nadaljevalo na isti ravni.

Mihelič Syed je za STA pojasnil, da bo kandidat za direktorja postal, ko in če bo objavljen nov razpis ter ko in če se bo nanj prijavil, nato pa ga bodo prepoznali kot ustreznega kandidata s formalnimi pogoji. Zato je trenutno še vse »zgolj v domeni hipotetičnega«.