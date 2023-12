Zakaj 19. december?

Po razpadu Avstro-Ogrske monarhije je bila 31.oktobra 1918 sestavljena Narodna vlada Države Slovencev, Hrvatov in Srbov. Poverjenik za pravosodje dr. Vladimir Ravnikar je dne 19. decembra 1918 izdal naredbo, da se »okoliš Odvetniške zbornice Kranjske razširi na vse ozemlje Narodne Vlade SHS v Ljubljani« in da so se vsi odvetniki, ki so bili do sedaj vpisani pri Odvetniški zbornici v Celovcu in pri Odvetniški zbornici v Gradcu dolžni izbrisati iz teh dveh zbornic in se vpisati v imenik odvetnikov pri Odvetniški zbornici v Ljubljani. V kolikor tega ne bi storili v enem mesecu od izdaje te naredbe, »poslej ne bi imeli pravice izvrševati odvetništvo in zastopati strank pri sodiščih in drugih oblastvih na ozemlju v območju Narodne vlade SHS v Ljubljani«.

Gre za izredno pomemben datum v 154. letni zgodovini zbornice, ki je prvikrat postala nacionalna odvetniška zbornica. Letos je častni pokrovitelj dogodka Varuh človekovih pravic g. Peter Svetina.

Kako do želene pomoči?

S klikom na povezavo: Seznam sodelujočih odvetnikov Dan Pro Bono se vam odpre seznam vseh odvetnikov, ki sodelujejo pri akciji Dan odvetniške pravne pomoči Pro Bono.

Pro bono (brezplačno) pravno pomoč bodo odvetniki nudili v odvetniških pisarnah, po telefonu, preko elektronske pošte ali preko videokonference. Zaradi organiziranosti odvetniških pisarn predlagamo, da kontaktirate izbranega odvetnika/odvetnico in se najavite – sklicujte se na dan odvetniške pravne pomoči pro bono.

Odvetniki bodo pravno pomoč pro bono nudili tudi v prostorih naslednjih lokalnih skupnosti, ki so pristopile k naši akciji:

Mestna občina Ljubljana, v glavni sejni sobi Magistrata (Mestni trg 1, Ljubljana), od 13.00 do 17.00 ure. Seznam sodelujočih

Mestna občina Koper, v sejni sobi v pritličju stavbe Mestne občine Koper, od 8.00 do 17.00 ure. Seznam sodelujočih

Mestna občina Nova Gorica, v Stekleni dvorani Mestne občine Nova Gorica, od 8.00 do 16.00 ure

Mestna občina Celje, od 9.00 do 16.00 ure

Občina Metlika, sejna soba, od 8.30 do 14 ure. Seznam sodelujočih

»Slovenski odvetniki želimo pomagati predvsem tistim, ki so pomoči najbolj potrebni in ki si zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne upajo prestopiti praga naših pisarn. Zaradi letošnjih katastrofalnih poplav, ki smo jih doživeli na območju Slovenije bo poudarek na pravni pomoči prizadetim v poplavah,« so v sporočilu za javnost zapisali v Odvetniški zbornici Slovenije.

Dodali so, da bodo odvetniki na ta dan posredovali predvsem splošne informacije o problemu oz. sporu in pojasnili pravne možnosti, ki jih v določenem primeru omogoča zakonodaja in sodna praksa.

Za konec so še zapisali, da lahko odvetniki ljudem, ki že imajo pooblaščence, vendar želijo brezplačno preverjati njihovo delo ali pa se izkaže, da zgolj preverjajo odgovore na svoja vprašanja pri več odvetnikih, pravno pomoč v okviru te akcije tudi odklonijo.