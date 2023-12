Večino življenj je potres terjal v okrožju Jishisan v provinci Gansu, v sosednji Qinghai pa je umrlo 11 ljudi. Poročajo tudi o veliki škodi na cestah in drugi infrastrukturi. Poškodovanih naj bi bilo več kot 6000 hiš, v več krajih je prekinjena oskrba z elektriko in vodo.

Vlada v Pekingu je na pomoč lokalnim reševalcem poslala dodatne ekipe. Kitajski predsednik Xi Jinping je v izjavi pozval, da je treba storiti vse, da se pomaga poškodovanim in reši ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na prizadetem območju sicer vladajo zelo nizke temperature, ki se gibljejo okrog deset stopinj pod ničlo. Fotografije v kitajskih medijih prikazujejo ljudi, ki so se ob tresenju tal zatekli na prosto, in reševalce, ki se prebijajo med ruševinami porušenih stavb. Ponekod so že postavili šotore za zasilno namestitev.

Kitajske oblasti so moč potresa izmerile pri 6,2, medtem ko je ameriški geološki inštitut USGS nameril jakost 5,9, in sicer na globini deset kilometrov. Po navedbah lokalnih oblasti je območje streslo še vsaj deset popotresnih sunkov, v prihodnjih dneh bi se jih lahko zvrstilo še več.

Kasneje so potres z močjo 5,2 zabeležili tudi v provinci Xinjiang še dlje na severozahodu države.

Kitajska leži na stičišču več tektonskih plošč in je močno nagnjena k potresom. Septembra lani je v potresu z močjo 6,6 v provinci Sečuan na jugozahodu države umrlo več kot 60 ljudi, pred tem pa je leta 2008 v isti provinci potres z močjo 7,9 terjal več kot 80.000 življenj. Provinco Gansu je izjemno hud potres prizadel leta 1920, ko je umrlo več kot 200.000 ljudi.