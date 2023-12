Nogometni prvoligaši so odšli na zimski premor, ki bo trajal do 10. februarja 2024, ko je predviden začetek spomladanskega dela prvenstva. Ker ima Celje pred drugouvrščeno Olimpijo kar deset točk prednosti, tretjim Koprom 17 in četrtim Mariborom 18 točk, že lahko hladi šampanjec za drugi naslov prvaka v zgodovini kluba po letu 2020. Lov zasledovalcev za Celjani bo še težji, saj bodo spomladi odigrali le 17 krogov. Nepričakovani odhod trenerja Alberta Riere v Bordeaux ni pustil posledic, saj je Damir Krznar le nadaljeval tam, kjer je končal temperamentni Španec. Na prvenstvu je od osmih izgubil le eno tekmo, derbi z Olimpijo, izpadel pa je v pokalu proti Nafti. Celjani so bili uspešni, čeprav so prodali napadalca Charlesa Ikwuemesija in se je poškodoval Aljoša Matko, obenem pa so uveljavili mlade igralce Marka Zabukovnika, Davida Zeca in Tamarja Svetlina. Ker imajo za slovenske razmere neomejene finančne vire, se bodo še okrepili. Negotova je le usoda reprezentanta Žana Karničnika, ki mu poteče posoja iz bolgarskega Ludogorca.

Klubska vodstva so že pohitela s kadrovanjem. Najbolj Maribor, ki je iz Kopra pripeljal napadalca Maksa Barišića. To je šele velik začetek zimske prevetritve v Ljudskem vrtu, ki jo načrtuje trener Ante Šimundža. Tudi v Olimpiji, kjer je med igralci nezadovoljstvo glede neizplačanih premij, se obeta velika čistka, saj bo odšlo od pet do deset igralcev. V Ljubljani bodo odhodi igralcev povezani tudi s prihodi novih po željah trenerja Zeljkovića. Na Bonifiki so že izvedli trenersko menjavo. Potem ko je po odhodu Zorana Zeljkovića v Olimpijo vajeti prevzel Safet Hadžić in ni bil uspešen, ga bo nadomestil nekdanji slovenski reprezentant Aleksandar Radosavljević, ki je bil nazadnje selektor reprezentance do 17 let, pred tem pa tudi pomočnik trenerja v Olimpiji in Celju. Trenerje je med sezono zamenjalo kar pet prvoligašev. V Celju je Riero nadomestil Krznar, v Olimpiji so Henriquesa zamenjali z Zeljkovićem, v Mariboru Krznarja s Šimundžo, v Muri Grabića z Vermezovićem in v Domžalah Rožmana s Kosićem. Od začetka sezone klube vodijo le Arnol (Bravo), Pevnik (Aluminij), Bogatinov (Radomlje) in Drobne (Rogaška). Ob tem je zanimivo, da so službe obdržali trenerji treh najslabših prvoligašev.