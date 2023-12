Tradicija svetovnega pokala v smučarskih skokih je, da se po tekmah v Engelbergu naredi prva analiza dosedanjega poteka sezone, saj se bo čez deset dni v Oberstdorfu začela 72. novoletna skakalna turneja. Slovenski zračni eskadrilji za zdaj še ni uspelo poseči po zmagovalnem odru, a glavni pilot ekipe, trener Robert Hrgota,je s prikazanim zadovoljen. »Lani nas je Anže Lanišek malce 'vlekel ven' s svojimi izvrstnimi rezultati, a kot ekipa letos delujemo veliko bolje. Res je, da v skokih in športu nasploh štejejo le kolajne, a če ne bi videl tako kakovostnega skakanja vse ekipe, ne bi verjel, da se lahko na novoletni turneji borimo za najvišja mesta,« je samozavesten nekdanji smučarski skakalec iz Velenja.

Znova je rezultatsko prvi skakalec Slovenije Anže Lanišek, ki je malce slabše začel sezono, v Engelbergu pa z dvema zmagama v kvalifikacijah nakazal, da je v pravem trenutku ujel formo. »Do začetka novoletne turneje nas čaka še nekaj dela, precej tudi v šivalnici,« je Anže Lanišek malce namignil, zakaj Slovenci še niso posegli po najvišjih mestih. Skakalni dresi so zopet ena glavnih tem na prizoriščih svetovnega pokala in predvsem na družbenih omrežjih. Za zdaj ni zaleglo niti opozorilo delavcev Mednarodne smučarske zveze, ki so v soboto diskvalificirali številne tekmovalce. »Ko smo prišli na prve tekme, sem videl, da imajo tekmeci takšne kroje, kot smo jih imeli mi lani. Nam so rekli, da s takšnimi ne smemo skakati. Zdaj smo jih malce ujeli, je pa res tudi to, da zase vem, da moram poskrbeti za boljšo psihično pripravljenost. Oprema je na koncu le pripomoček. Nemci in Avstrijci so do zdaj tudi res dobro skakali,« je malce umiril žogo Žaba.

Krajšega počitka pred vrhuncem sezone se veseli tudi siceršnji kapetan ekipe Peter Prevc, ki letos skače zelo konstantno. Na osmih tekmah nikoli ni bil slabši kot 19. »Uvrstitve so res zelo konstantne, a bom zdaj izredno užival, ko bomo lahko naredili nekaj treningov v miru. Nekaj stvari bi rad še izboljšal,« je dejal dobitnik zlatega orla iz sezone 2015/16. Hrgota na novoletni turneji lahko računa tudi na prebliske Domna Prevca, Lovra Kosa in Timija Zajca, ki so vsi blizu najboljšim, novoletne turneje pa so v preteklosti že izstrelile nenadejane junake.

Zdi se, da na prvi vrhunec zime najbolj sproščeno vstopajo v avstrijskem in nemškem taboru, a imajo tudi oni obilo skrbi. Logično se zdi, da je prvi favorit Stefan Kraft, ki je zbral že pet zmag, a statistika ni na njegovi strani. Vse od Petra Prevca leta 2016 je le še Rjoju Kobajaši v sezoni 2018/19 na turneji upravičil vlogo favorita, ko je na tekmovanje prišel z rumeno majico vodilnega v skupnem seštevku. Za nameček so se Kraftu znova pojavile močne bolečine v hrbtu. »To moram čim hitreje odpraviti, da bom imel sproščeno glavo,« je po tekmah v Engelbergu na težavo in pritisk opozoril Stefan Kraft. Nemci so pod pritiskom domačih medijev, ki na domačega zmagovalca turneje čakajo že debelih 22 let. Zato ne gre pozabiti Norvežanov, ki so po zaslugi Mariusa Lindvika v Švici prvič skočili na oder za zmagovalce. Tukaj je še neugodni Kobajaši, bele zastave pa ni treba izobešati niti Slovencem, ki po svojem uvodu v sezono še zdaleč niso v izgubljenem položaju.