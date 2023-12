Dobitnike nagrad, ki jih je tokrat že 53. podelil Sklad Staneta Severja, ustanovljen v spomin na legendarnega gledališkega in filmskega igralca, je po pregledu vseh predlogov izbrala strokovna žirija. Predsedovala ji je Barbara Rogelj, člani pa so bili Staša Mihelčič, Tea Rogelj, Zala Dobovšek ter Branko Jordan.

Nagrado Sklada Staneta Severja za igralske stvaritve v slovenskih poklicnih gledališčih je prejela članica igralskega ansambla Drama SNG Maribor Mateja Pucko, ki je, kot je zapisala žirija, v zadnjem obdobju izoblikovala tri izstopajoče vloge, v katerih je vsakič znova vzpostavila svoj specifičen in hkrati tudi unikaten odnos do gledališkega ustvarjanja. To so vloge v uprizoritvah Dogodek v mestu Gogi, To noč sem jo videl ter Farma Orwell. »Njeno igro vedno zaznamuje kompleksen preplet raznolikih vnosov osebnega odnosa in delovnega materiala, ki ustvari markantno odrsko držo, v kateri v sočasju njenega igranja in vzporednosti našega opazovanja poteka niz na videz nasprotujoče paradoksalnih občutij, vtisov in učinkov,« je poudarila žirija.

O članu igralskega ansambla SNG Nova Gorica Matiji Ruplu pa je žirija zapisala, da je minilo šele desetletje, odkar je končal študij na ljubljanski Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. »In vendar je v tej dekadi pokazal izrazit igralski razvoj, širino in zrelost pri oblikovanju vlog. Njegova nadarjenost, močna odrska prezenca in predanost gledališču zaznamujejo tudi kreacije, ki jih je oblikoval v zadnjih dveh letih,« je poudarila žirija. V teh dveh letih je nastopil v štirih žanrsko in režijsko-poetsko zelo raznolikih uprizoritvah.

Nagrado Sklada Staneta Severja za igralsko stvaritev študentov dramske igre je žirija dodelila Staši Popovič in Jakobu Šfiligoju za njuni vlogi v Učni uri. Kot je zapisala žirija, je Staša Popovič v vlogi Učenke z močno odrsko prezenco, zatajevanim krikom žrtve ustvarila vlogo, ki nas v resnici presune. Jakob Šfiligoj pa je vlogo Profesorja odigral zrelo in polnokrvno.

Nagrada za najboljšo stvaritev v ljubiteljskem gledališču je pripadla članu domačega igralskega ansambla Matjažu Erženu, ki je s svojim celotnim ustvarjalnim opusom izjemen soustvarjalec uspehov Loškega odra. Na njem je odigral 70 vlog, Eržen ima še vedno živi stik z gledališčem, saj pri svojih skoraj 80 letih še vedno igra v kar treh predstavah.