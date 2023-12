Pri infrastrukturi pa ne moremo kockati, tu pa ne gre v stilu malo bi, malo ne bi. Če ne bo pogojev ne samo za igranje na najvišjem nivoju, ampak tudi za treniranje, se nimamo o čem pogovarjati. Nekaj časa je bila umetna trava za mlade kategorije okej, zdaj pa je treba iti naprej. Če bodo vsi samo čakali na finančni vložek nogometne zveze, ne bodo mogli funkcionirati. V modelu licenciranja, ki se tiče infrastrukture, ne bi popustil nobenemu. Brez lokalne samouprave, brez pomoči ne bo šlo. Za 90 odstotkov igralcev, ki so zdaj v reprezentanci, je temelj v slovenski ligi. Moramo se boriti za našo ligo, moramo se boriti, da bo druga liga neki inkubator, da bo mladinska liga še bolj prepoznavna, kvalitetnejša. Nekatere stvari so nelogične. Biti moramo pragmatični, bolj enostavni. Pa zato ne rabimo milijonov in milijonov. Treba je vlagati v slovensko stroko, ki se je dokazala, da zna delati rezultat, in v primerne pogoje. Če lahko imajo 50 kilometrov severneje idealne pogoje v istem podnebju, potem mi nečesa ne delamo dobro. x Večer v soboto