Puščanje pečata z besedami in zamislimi

Slovenski politični vrh si je bil na tokratnem diplomatskem posvetu enoten kot že dolgo ne. Nad slovensko diplomacijo v iztekajočem se letu tokrat ni bilo pripomb, le pohvale. To je zagotovo vsebinska sprememba prejšnjih let, ko se je kritika gibala tudi v okvirih, da si diplomacija in predstavniki zunanje politike morajo upati. Upati povedati na glas. A tukaj je treba diplomate vzeti vsaj malce v bran. Kajti za odločne besede in usmeritve morajo v prvi vrsti poskrbeti njeni vodilni, diplomacija je tista, ki nato sledi začrtanim pogledom in ciljem zunanje politike.