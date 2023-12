Jaslice razstavlja od Svete Gore do Kungote

Marijan Vodnik že vrsto let ustvarja lesene skulpture iz lesa. Medtem ko z dletom ponovno oživlja podrta drevesa, mu ta šepetajo o sebi, o krajih, kjer so rasla, in ljudeh, ki so postajali v njihovi senci. Svoje misli sproti beleži in jih pozneje razstavi ob kipu. Obiskali smo ga v Domžalah, kjer sta si z ženo Marjeto ustvarila dom in družino. Med lesenimi kipi pa smo lahko v tem času občudovali tudi čudovite jaslice. Prve je izdelal leta 1965.