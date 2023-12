»OE Ljubljana je po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc zavoda za zdravstveno zavarovanje preverila izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka 129. člena zakona (o dolgotrajni oskrbi) in ugotavlja, da ima oseba na ta dan lastnost zavarovane osebe v obveznem zavarovanju za DO na podlagi 51. člena ZDOsk in izpolnjuje pogoje za vključitev v obvezno zavarovanje za DO v skladu s 54. členom zakona, zato je OE Ljubljana odločila, kot izhaja iz prve točke izreka te odločbe.«

Jasno, a ne? Saj ste razumeli? Niste? Nič hudega, tudi mi nismo.