Britanci se z nakupi živil, pijače in daril že panično pripravljajo na najpomembnejši praznik – božič. Njegov nepogrešljivi del je značilno britansko zanimanje za praznovanje kraljeve družine, zelo pomembno za »ratinge« monarhije. Zato ni presenetljivo, da se priprave kronanih glav na obhajanje božiča začnejo že poleti, čeprav si je leto za letom podobno kot jajce jajcu. Vrhunec je vedno božični nagovor monarha, tradicija, ki jo je sprožil praded aktualnega monarha, kralj Jurij V., leta 1932. Na radiu. Od takrat do zdaj monarhovega božičnega nagovora ni bilo samo leta 1936, ker je takrat samo dva tedna pred božičem abdiciral kralj Edvard VIII. Elizabeta II., ki je podedovala prestol leta 1952, je bila po petih radijskih božičnih poslanicah prva od monarhov, ki je še črno-belo na božični dan kot vedno ob treh popoldne Otočane nagovorila prek televizijskih zaslonov. Zadnjič jih je leta 2021, in sicer devetinšestdesetič. Kralj Karel III. bo imel letos šele drugi božični nagovor. Z lanskim je dosegel, zaradi primopredaje prestola in ker ga je prenašalo več televizij kot kadar koli prej, rekord po gledanosti, 10,7 milijona Otočanov. Rekord njegove matere je bil iz leta prej, 8,96 milijona.

Kralj naj bi povabil celo kraljičinega nekdanja moža

Kralj Karel III. in kraljica Camilla se bosta kmalu, šele drugič kot gostitelja, podala na podeželsko posest Sandringham, kjer je božične in novoletno počitnice leto za letom, od leta 1988, obkrožena z družino preživljala njegova pokojna mati Elizabeta II. To je bila njena osebna posest, vredna okoli 63 milijonov evrov, ki jo je podedoval kralj. Tam je ključni medijski dogodek sprehod oziroma srečanje kraljeve družine s podaniki po jutranji božični maši v lokalni cerkvi, saj vse zanima, koga vse je monarh povabil na praznovanje božiča. Letos naj bi bila tako velika gneča princes, princev in drugih, da se je moral velik del osebja začasno izseliti iz svojih sob. Najpresenetljivejše so trditve, da je kralj poleg vseh neproblematičnih članov družine povabil tudi odcepljeno kalifornijsko podružnico, mlajšega sina Harryja, snaho Meghan ter vnuka Archieja in Lilibet. Menda posebej zato, ker si zelo želi spoznati Lilibet, ki je še ni videl v živo. Se obeta velik božični korak k spravi v družbi? Bomo videli.

Edina logična razlaga za to veliko spremembo je, da bi kralj med ljudmi sprožil vik in krik, če jih ne bi povabil, saj je prvič povabil potomca svoje žene Camille iz prvega zakona in njegov naraščaj, kraljičinih pet vnukov. Menda je povabil celo Camillinega prvega moža, s katerim oba ostajata v tesnih stikih. Tako kot lani je povabil tudi osramočenega, prisilno upokojenega brata Andrewa, ki se zelo trudi za rehabilitacijo, in njegovi hčerki Eugenie in Beatrice ter njuna moža, s katerima imata po dva otroka, novost pa naj bi bilo povabilo Fergie, ki že dolgo živi z bivšim možem Andrewom, s katerim naj bi bila najsrečnejša ločenca na Otoku.

Manjkajoči sredinec porednega princa

Ena od najstarejših tradicij britanske kraljeve hiše so tudi božične čestitke njenih vodilnih članov. Te na samosvoj način prikazujejo zgodovino družine, od porok do ločitev in smrti. Letošnji čestitki sedmih »glavnih« članov, kraljevega para in prestolonasledniškega para z otroki, sta zelo različni. Fotografiji z »nasmejanih« božičnih čestitk kralja Karla III. in kraljice Camille ter prestolonasledniške družine ne bi mogli biti bolj različni, kot sta, pa ne zato, ker je kraljevi par v barvah, Williamova družina pa črno-bela. Kraljevi par v polnem vladarskem sijaju, zakonca sta pozirala po letošnjem kronanju, je vpet v preteklost in tradicijo, William in Kate z vse večjimi otroki pa Britancem ponujata prihodnost monarhije. Žal, kot menijo kritiki, s preveč digitalnimi popravki. Kritikom se zdi 41-letna Kate premlada, desetletni princ George previsok, princesa Charlotte pa veliko starejša od osem let. Glavno pa je vprašanje, kje je srednji prst leve roke pogosto porednega petinpolletnega princa Louisa in kako to, da tega ni nihče opazil, preden so javno objavili fotografijo poklicnega fotografa.