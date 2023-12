»Skoraj dvema milijonoma razseljenih ljudi v Gazi moramo zagotoviti več humanitarne pomoči in to pomoč moramo bolje razdeliti,« je dejal Austin. Obenem je zatrdil, da je Washington »največji prijatelj Izraela« in mu bo še naprej zagotavljal vojaško opremo.

Dodal je, da cilj njegovega obiska ni »diktirati časovnice ali pogoje« za vojno.

»Še naprej bomo Izraelu zagotavljali opremo, ki jo potrebuje za obrambo svoje države ... vključno s ključnim strelivom, taktičnimi vozili in sistemi zračne obrambe,« je, kot so sporočili iz urada izraelskega premierja, dejal ameriški obrambni minister.

Austin je tudi posvaril Iran, naj preneha s podporo jemenskim upornikom Hutijem, ki napadajo ladje v Rdečem morju.

Na skupni konferenci z izraelskim kolegom Joavom Galantom je Austin tudi libanonski Hezbolah pozval, naj ne počne stvari, ki bi lahko privedle do širšega regionalnega konflikta.

Galant je ob tem na vprašanje, če se Izrael pripravlja na kopensko ofenzivo na severu države, odgovoril, da najraje delujejo prek diplomacije, a da se pripravljajo na vse razmere.

Od 8. oktobra na območju izraelsko-libanonske meje poteka najsilovitejše medsebojno obstreljevanje od vojne leta 2006.

Hezbolah je bil sicer kot stranka in oboroženo gibanje ustanovljen s pomočjo Irana leta 1985 ravno v odgovor na izraelsko okupacijo južnega Libanona.