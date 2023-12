Parlamentarnih volitev v Srbiji, ki so potekale v nedeljo, se je po podatkih državne volilne komisije udeležilo 57,65 odstotka volilnih upravičencev.

Več si lahko preberete:

Aleksandar Vučić razglasil zmago v družbi Milorada Dodika in slovenskega chefa Tomaža Kavčiča

Volitve v Srbiji: Zmaga!

#video Vučić zmagal z 38,9 odstotki

SNS, ki jo je do nedavnega vodil predsednik Aleksander Vučić, je po zadnjih delnih rezultatih, ki jih je na podlagi preštetih glasov s 7936 od 8273 volišč objavila volilna komisija, osvojila 46,71 odstotka glasov. To pomeni, da bo imela več kot 125 poslanskih sedežev od 250, s tem pa parlamentarno večino.

Lista, zbrana okoli Socialistične stranke Srbije (SPS) Ivice Dačića, dosedanjega koalicijskega partnerja v vladi, je osvojila 6,56 odstotka glasov.

Vodilna opozicijska koalicija, zbrana na listi Srbija proti nasilju, ki jo sestavljajo levo-liberalne stranke in stranke centra, je po dosedanjih podatkih volilne komisije osvojila 23,57 odstotka glasov.

Triodstotni parlamentarni prag bosta glede na dosedanje rezultate prestopili tudi desna koalicija Nada s 5,04 odstotka glasov in lista Mi - glas ljudstva, katere nosilec je zdravnik Branimir Nestorović, s 4,69 odstotka glasov. V parlament bo po dosedanjih rezultatih prišlo tudi pet manjšinskih list.

Nestorović sicer velja za eno od večjih presenečenj teh volitev. Nasprotnik cepljenja in teoretik zarot, ki je v regiji postal znan zaradi spornih stališč do covida-19, bi utegnil postati tudi jeziček na tehtnici za prevlado v beograjski skupščini. Vučić je namreč že ponoči dejal, da je to, komu bo pripadla oblast v Beogradu, odvisno od tega, s kom bo želel sodelovati Nestorović.

Nestrerovič je v Beogradu s svojo listo Mi - glas ljudstva glede na današnje projekcije agencije za javnomnenjske raziskave Ipsos ter Centra za svobodne volitve in demokracijo (Cesid) osvojil 5,3 odstotka glasov.

SNS: 38,9 odstotkov

V Beogradu je največ, 38,9 odstotka glasov po teh napovedih sicer prejela SNS. S 34,6-odstotno podporo ji sledi glavna opozicijska lista Srbija proti nasilju.

V skupščino srbske prestolnice se je s šestimi odstotki glasov uvrstila še desna koalicija Nada, lista okoli SPS pa je prejela 4,8 odstotka glasov.

Predsednik SNS Miloš Vučević je že izrazil prepričanje, da bo skupščina dosedanjega beograjskega župana Aleksandra Šapića znova izbrala na položaj. Analitiki medtem ocenjujejo, da bo SNS kljub zmagi in sodelovanju z Dačićevimi socialisti v prestolnici težko vladala zaradi močne opzicije.

Končni rezultati volitev v beograjsko skupščino bodo po prepričanju nekaterih analitikov najverjetneje znani šele v prihodnjih dneh. Vsaka stranka, ki je sodelovala na volitvah, ima namreč 72 ur časa, da prijavi nepravilnosti, teh pa naj bi bilo izjemno veliko.

Volitve v znamenju hudih kršitev in zlorab

Volitve so sicer minile ne samo v znamenju nepravilnosti, ampak po poročanju opazovalcev tudi v znamenju hudih kršitev in zlorab.

Opazovalci nevladne organizacije Crta so danes tako med drugim sporočili, da so na petih odstotkih volišč za parlamentarne volitve in na devetih odstotkih volišč za volitve v beograjsko skupščino zabeležili nepravilnosti, ki so neposredno ogrozile volilni izid na teh voliščih. Ocenili so tudi, da rezultati volitev v Beogradu ne odražajo volje volivcev, ki tam živijo.

Volitve v Srbiji je skupno spremljalo skoraj 5600 domačih in tujih opazovalcev. Med njimi je bila tudi delegacija poslancev Evropskega parlamenta, ki jo je vodil slovenski evroposlanec Klemen Grošelj.

Grošelj je kot zelo problematično izpostavil predvsem vseprisotnost Vučića v medijih. Opozoril je tudi na vlogo srbskega predsednika, ki je bil kljub temu, da ni bil kandidat na parlamentarnih volitvah in da niso potekale predsedniške volitve, glavni obraz kampanje svoje stranke, zaradi česar je SNS imela prednost.

Slovenski evroposlanec je izpostavil tudi poročanja opazovalcev o hudih kršitvah volilnega reda, ob čemer pa pristojne institucije ne ukrepajo. Poudaril je tudi, da ni pomembno samo, kaj se dogaja na volilni dan, ampak celotno ozračje pritiskov in izsiljevanj državljanov.

Zahteva po razveljavitvi volitev

Predstavniki liste Srbija proti nasilju so danes zaradi nepravilnosti na volitvah že zahtevali razveljavitev volitev v Beogradu, saj trdijo, da je lista SNS dobila 21.000 glasov več kot oni, in to potem, ko so v nedeljo več kot 40.000 ljudi, ki nimajo prebivališča v Beogradu, organizirano pripeljali v prestolnico, da bi glasovali za SNS. Ker so s tem drastično spremenili voljo Beograjčanov, so pozvali tudi k protestom pred volilno komisijo, ki so se začeli ob 18. uri.

Proevropska opozicija je računala na zmago v okoli 1,6-milijonski prestolnici po mobilizaciji opozicije na množičnih protestih proti nasilju, ki so jih organizirali več mesecev po smrtonosnih napadih v maju, v katerih je bilo ubitih 19 ljudi. Možnost njihove zmage so napovedovali tudi analitiki.

Zadnje parlamentarne volitve v Srbiji, tudi takrat predčasne, so bile aprila lani. SNS je takrat dobila 120 od 250 poslanskih sedežev, Dačićevi socialisti pa 32. V beograjski skupščini je SNS tedaj osvojila 48 sedežev od 110.