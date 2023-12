Na današnji seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana sta potekala razprava in glasovanje o nameri za združitev 23 javnih vrtcev v enoten javni vzgojno-izobraževalni zavod.

Na občini sicer menijo, da bodo z reorganizacijo optimizirali poslovanje vrtcev. »Namen je torej posodobitev in poenotenje dela ter modernizacija izvedbe administrativnih procesov za strateške, poslovne dejavnosti in dejavnosti skupnega strokovnega pomena,« trdijo.

Levica proti

V sporočilu za javnost so zapisali, da so v svetniškem klubu Levica na podlagi strokovnih argumentov, potencialnega povečanja tveganja za korupcijo in pomanjkanja pravne podlage za tovrstno združitev glasovali proti nepremišljenemu združevanju ljubljanskih vrtcev, ki bi zaposlenim in staršem predšolskih otrok vzelo besedo pri odločanju.

Dodajajo: »V Ljubljani je 23 javnih vrtcev, ki delujejo na 110 lokacijah; v njih več kot 2.600 zaposlenih skrbi za okoli 13.000 otrok v skoraj 800 oddelkih. Načrtovana združitev ljubljanskih vrtcev bi pomenila, da bi namesto 23 javnih zavodov z vodstvi, administrativnimi, računovodskimi in drugimi službami, sveti zavodov in sveti staršev nastal en sam zavod z enotnim vodstvom, skupnimi podpornimi službami in enim svetom zavoda.«

Ob današnji seji Mestnega sveta MOL je mestna svetnica Levice Petra Blajhribar Kubo poudarila: »Združitev mreže vrtcev v en zavod bi zaposlenim in staršem predšolskih otrok vzela besedo pri odločanju. V Levici smo z današnjim glasovanjem poskušali ubraniti to pravico. Ob opozarjanju stroke se upravičeno bojimo, da bo optimizacija poslovnih procesov prevladala nad potrebami naših najmlajših in tistih, ki velik del dneva skrbijo zanje. Starši predšolskih otrok pa ob tem želimo opozoriti tudi na tveganje zapiranja in združevanja oddelkov vrtcev. To bi pomenilo, da otroci ne bi imeli možnosti odraščati v skupnosti, v kateri živijo in ki jo bodo pozneje tudi sooblikovali.«