V petih letih bi Kranjska Gora lahko imela kabinsko žičnico

Ministrstvo za naravne vire in prostor je pred dnevi izdalo gradbeno dovoljenje za krožno kabinsko žičnico Vitranc 1, za katero so zaprosili v RTC Žičnice Kranjska Gora. Dovoljenje velja pet let in investitor pravi, da se bodo v tem času projekt potrudili izpeljati.