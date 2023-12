Žreb parov osmine finala lige prvakov ni prinesel največjih evropskih derbijev. Še najbolj zanimiva sta na papirju dvoboja med Napolijem in Barcelono ter Interjem in Atleticom iz Madrida, za katerega igra slovenski reprezentant Jan Oblak. Preostala slovenska predstavnika v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju Benjamin Šeško in Kevin Kampl sta z Leipzigom dobila najtežjega možnega nasprotnika. Merila se bosta proti madridskemu Realu. Prve tekme osmine finala bodo 13., 14., 20. in 21. februarja, povratne pa 5., 6., 12. in 13. marca. Četrtfinale bo 9. in 10. ter 16. in 17. aprila, polfinale 30. aprila in 1. maja ter 7. in 8. maja, finale pa bo 1. junija na londonskem Wembleyju.

Italijanski in španski prvak s težavami

Dvoboj Napolija in Barcelone bo minil v znamenju pokojnega Diega Armanda Maradone, saj je eden najboljših nogometašev vseh časov največji pečat v klubski karieri pustil ravno v omenjenih klubih. V Neaplju so po njegovi smrti po njem poimenovali stadion, povsod po mestu pa je možno uzreti njegovo podobo. Napoli je popeljal do dveh naslovov italijanskih prvakov, ki sta bila do lani tudi edina v klubski zgodovini. Pod tretjega se je podpisal trener Luciano Spalletti, ki je z Victorjem Osimhenom, Khvicho Kvaratskhelio in drugimi igralci imel eno najlepših iger v Evropi. Ko je kazalo, da bo ekipo le še nadgradil, so sledili nesporazumi z muhastim lastnikom Aureliom De Laurentiisom, zaradi katerih je poleti zapustil Napoli. Nadomestil ga je Rudi Garcia, ki pa je danes že bivši, namesto njega moštvo vodi Walter Mazzari. »Kogar koli bi dobili, bi nas čakalo težko delo, a proti Barceloni to velja še posebej. Bo pa to za Napoli poseben obračun,« je povedal Walter Mazzari.

Tudi Barcelona zaenkrat nima najboljše sezone, vse glasnejše kritike letijo na trenerja Xavija, ki pa se zaenkrat z njimi ne obremenjuje. Katalonci bodo poskušali ponoviti delo večnega rivala Reala Madrida, ki je v skupinskem delu dvakrat ugnal Napoli, a se moral obakrat pošteno potruditi. »Do osmine finala je še veliko časa. Počakajmo, v kakšnih formah bosta ekipi takrat. Gre za obračun aktualnih italijanskih in španskih prvakov. Napoli ima v svojih vrstah kopico izjemnih posameznikov, zato je jasno, da bo šlo za izenačen dvoboj. Veselimo se ga,« je misli strnil športni direktor Barcelone Deco.

Inzaghi se je uštel

»Vem, koga bomo dobili v osmini finala. Manchester City,« je dan pred žrebom povedal trener Interja Simone Inzaghi. Uštel se je, saj je njegovo moštvo, ki je lani klonilo v finalu ravno proti Cityju, za nasprotnika dobilo Atletico Madrid, ki letos igra izvrstno. A podobno velja tudi za Inter, kar pomeni, da bo šlo za zanimiva dvoboja. »Atletico je v zadnjih desetih letih igral v dveh finalih lige prvakov. So klub, ki je navajen takšnih tekem. A tudi mi smo jih, navijačem pa želimo znova dati razlog za veselje. Pred osmino finala nas čaka še precej pomembnih tekem v Italiji, nato pa se bomo pripravili na Atletico,« je povedal trener Interja Simone Inzaghi. Tekmi bosta posebni za stratega Atletica Diega Simeoneja, ki je kot igralec pri črno-modrih preživel dve sezoni in osvojil pokal Uefa, predhodnik evropske lige. »Imam odlične spomine na leti v Milanu. Inter igra izjemno, Simone Inzaghi in podpredsednik Javier Zanetti sta mi pri srcu. Kljub temu računamo, da bomo napredovali,« napoveduje Diego Simeone.