Razpisi so odprti za podjetja, javne uprave in druge subjekte iz držav članic EU in držav, pridruženih programu Digitalna Evropa. Projekte, financirane s temi razpisi, bo upravljal Evropski strokovni center za kibernetsko varnost (ECCC), so v sporočilu za javnost pojasnili v Evropski komisiji.

Vloge za razpise bo mogoče oddati med 16. januarjem in 26. marcem.

Po besedah Margrethe Vestager, izvršne podpredsednice Evropske komisije za Evropo, pripravljeno na digitalno dobo, je z naraščanjem kibernetskih groženj pomen kibernetske varnosti postal še večji. »Ta razpis za podporne tehnologije bo EU pomagal pri vlaganju v zaščito nas kot državljanov, naše družbe in našega gospodarstva,« je dejala.

Hitro odkrivanje je ključno pri učinkovitem odzivanju na kibernetske grožnje, je poudaril evropski komisar za notranji trg Thierry Breton.

»Zato želimo vlagati v nove uporabe umetne inteligence in druge tehnologije, da bi okrepili našo evropsko infrastrukturo varnostno-operativnih centrov in dosegli pravi evropski kibernetski ščit,« je dejal.