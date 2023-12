Smučarske iskrice

Konec športne poti Rolanda Leitingerja

V Alti Badii je v nedeljo zvečer sklical tiskovno konferenco Roland Leitinger. Avstrijski alpski smučar je oznanil, da pri 32 letih končuje športno pot. Njegov največji uspeh je bil naslov svetovnega podprvaka pred šestimi leti v Sankt Moritzu, kjer je zanj skrbel najbolj uveljavljen slovenski trener Janez Slivnik, ki v zadnjih sezonah opravlja funkcijo direktorja alpskih smučarskih reprezentanc pri Smučarski zvezi Slovenije.

Franziska Gritsch zapustila avstrijsko reprezentanco

Včeraj dopoldan je v avstrijskem taboru odjeknila novica, da je alpsko smučarsko reprezentanco zapustila Franziska Gritsch. Razlog je bil, da so v avstrijski reprezentanci odpustili pomočnika trenerja Floriana Stengga, s katerim ima 26-letna Tirolka zasebni odnos. Ker je dejala, da drugemu trenerju v avstrijski reprezentanci ne zaupa, sta se odločila za samostojno pot. »Ko slediš svojemu srcu, je včasih treba stopiti iz cone udobja in narediti pogumne korake. Odločila sem se zavestno in verjamem, da sem na pravi poti. Zavedam pa se začetnih težav, ki bodo povezane že s samimi potmi na tekmovanja,« je na družbenem omrežju zapisala Franziska Gritsch, ki se bo s samostojno ekipo prvič predstavila v četrtek na slalomu v Courchevelu.

Tiskovna konferenca SZS

V prostorih Smučarske zveze Slovenije bo danes dopoldan tiskovna konferenca, na kateri bo vodstvo reprezentance predstavilo novosti v ženski reprezentanci tehničnih disciplin. Obetajo se spremembe v trenerski zasedbi, ki jo je v tej sezoni kratek čas vodil Gregor Koštomaj.