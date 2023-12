Kot je danes sporočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, je trošarina za neosvinčeni bencin še vedno določena na 0,46051 evra za liter. Če ne bi regulirali teh cen, bi bilo na servisih zunaj avtocest in hitrih cest po njihovi oceni za liter tega bencina treba odšteti okoli 1,453 evra na liter.

Za dizel je trošarina trenutno določena na 0,39267 evra na liter. Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi bilo treba po njihovi oceni za liter dizla treba odšteti okoli 1,506 evra na liter.

Za kurilno olje je trošarina določena na 0,11577 evra na liter. Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, bi bilo treba odšteti okoli 1,207 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1207 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 137 evrov, so navedli.

Marže trgovcev so v skladu z vladnima uredbama o oblikovanju cen naftnih derivatov in o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0683 evra za liter dizelskega goriva in 0,0694 evra za liter 95-oktanskega bencina ter največ 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Ministrstvo napoveduje, da se bodo cene teh naftnih derivatov tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto.