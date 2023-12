Žreb je potekal po vnaprej znanem scenariju: zmagovalci skupin iz prvega dela tekmovanja, ki se je nedavno končalo, so se srečali z drugouvrščenimi ekipami, pri čemer so veljala pravila, da se v osmini finala ne moreta srečati ekipi, ki sta prej igrali v skupinskem delu, enako kot ne ekipe iz iste države, kar je posebej pomembno za države, kot je Španija, iz katerih se je večina ekip uvrstila v osmino finala.

Legendarni angleški nogometaš John Terry, dolgoletni kapetan Chelseaja in zmagovalec Lige prvakov leta 2012, je najprej izžrebal par Porto – Arsenal. Drugi pari osmine finala LP pa so še:

Napoli – Barcelona

Paris Saint Germain – Real Sociedad

Inter Milano – Atletico Madrid

PSV Eindhoven – Borussia Dortmund

Lazio – Bayern München

FC Kopenhagen – Manchester City

Leipzig – Real Madrid

Ekipe, ki so navedene spredaj, bodo prve tekme igrale doma, drugo, odločilno, pa v gosteh. Prve tekme so predvidene 13. in 14. februarja, povratne pa 5. in 6. marca.