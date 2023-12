Izraelska vojska je v bolnišnico Kamal Advan vdrla v torek in v njej ostala vse do sobote, ko je sporočila, da je končala svoje dejavnosti. Po navedbah Izraela, je vojska v bolnišnici našla orožje in aretirala okoli 80 pripadnikov Hamasa.

Zaslišala je tudi zdravstveno osebje, ki je po navedbah vojske »priznalo, da je bilo orožje skrito v inkubatorjih, ki naj bi se uporabljali za zdravljenje nedonošenčkov«. Hamas je medtem Izrael obtožil, da je v bolnišnici izvedel pokol, in zatrdil, da so izraelske sile streljale v sobah pacientov, aretirale osebje in z buldožerji uničile šotore razseljenih oseb.

Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je v nedeljo obsodil uničenje bolnišnice in poudaril, da je v izraelski operaciji umrlo najmanj osem pacientov, med njimi tudi devetletni otrok.

Opozoril je, da so se morali številni pacienti evakuirati sami, pri čemer sta bila ogrožena njihova varnost in zdravje. »Številni zdravstveni delavci naj bi bili tudi pridržani,« je še dodal.

Izraelski veleposlanik pri ZN Gilad Erdan pa je bil kritičen do izjav Tedrosa, češ da ni omenil Hamasove utrdbe v bolnišnici, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tarča izraelskih napadov je bila medtem tudi bolnišnica Naser v mestu Han Junis na jugu Gaze. V zadnjih 48 urah je v bližini bolnišnice padla bomba, ki sicer ni eksplodirala, a je poškodovala tri osebe.

Ponoči naj bi bolnišnico zadela raketa, ki je uničila del stavbe in poškodovala medicinsko opremo. Po poročanju lokalnih virov naj bi bila v napadu ubita ena oseba, več pa naj bi bilo ranjenih, navaja katarska televizija Al Jazeera.

Izrael obtožuje Hamas, da bolnišnice uporablja kot poveljniške centre, kar palestinsko gibanje vselej zanika.

V izraelskih napadih na severu Gaze ubitih 110 ljudi

V izraelskih napadih na begunsko taborišče Džabalija na severu Gaze je bilo v nedeljo ubitih 110 Palestincev, je danes sporočilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje, ki ga vodi skrajno palestinsko gibanje Hamas, in dodalo, da je več deset ljudi ujetih pod ruševinami. Izraelska vojska trdi, da na območju napada teroristično infrastrukturo Hamasa.

Izraelske letalske sile naj bi v nedeljo med drugim v Džabaliji napadle stanovanjski blok, pri čemer je bilo ubitih več Palestincev, okoli 50 pa naj bi jih bilo ujetih pod ruševinami, so sporočile lokalne oblasti. Nekatera trupla civilistov naj bi že pokopali v množičnem grobišču v kompleksu bolnišnice Kamal Advan, poroča katarska tiskovna agencija Al Jazeera.

Izraelska vojska napada doslej še ni komentirala. Potrdila je le, da deluje na območju in da se osredotoča na teroristično infrastrukturo Hamasa, vključno s skladišči orožja in predori, poroča britanski BBC.

Med svojimi operacijami naj bi vojska v rezidenci visokega uradnika Hamasa našla tudi okoli pet milijonov šeklov oziroma 1,2 milijona evrov, ki naj bi bili po njihovih ocenah namenjeni za izvajanje terorističnih dejavnosti.

V več kot dveh mesecih izraelskih napadov na Gazo bi število smrtnih žrtev sedaj lahko že preseglo 19.000, saj je palestinsko ministrstvo za zdravje v petek poročalo o 18.800 smrtnih žrtvah.