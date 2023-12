Severovzhodni del Avstralije v širši okolici mesta Cairns so ponoči prizadele nenadne poplave, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Manjša skupina ljudi je čez noč obtičala na strehi bolnišnice v podeželskem mestecu Wujal Wujal, številne so morali evakuirati s helikopterji, deroče vode pa so preplavile številne ceste in naplavljale krokodile v naseljena območja.

Predstavnica policije zvezne države Queensland je povedala, da ob izrednih razmerah zaradi poplav doslej na srečo niso zabeležili smrtnih žrtev ali hujših poškodb.

Oblasti v Queenslandu svarijo, da zaloge pitne vode pohajajo, zato ljudi pozivajo, naj varčujejo pri porabi. Ob tem danes pričakujejo nove nalive, poplave pa bi lahko skupno povzročile za več milijard avstralskih dolarjev škode, je povedal finančni minister zvezne države Cameron Dick.

Medtem ko so poplave prizadele severni del zvezne države Queensland, ki sicer obsega skoraj dva milijona kvadratnih kilometrov, pa se njen južni del sooča z vročino, močnimi vetrovi in nevihtami, poročajo avstralski mediji in britanski Guardian. Enako je ta konec tedna veljalo za zvezno državo Novi Južni Wales in nekatere dele Zahodne Avstralije.

Temperature so v soboto in nedeljo ponekod presegle 40 stopinj Celzija. Oblasti prebivalcem na najbolj vročih območjih svetujejo, naj se čez dan zadržujejo v zaprtih in ohlajenih prostorih, gasilci v Novem Južnem Walesu pa so v soboto izdali popolno prepoved kurjenja v naravi. V tej zvezni državi namreč še vedno gori več kot 50 požarov, vendar so trenutno vsi pod nadzorom.