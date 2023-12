Migracije spodbujajo izmenjavo znanja in idej ter prispevajo h gospodarski rasti ter milijonom omogočajo, da izkoristijo priložnosti in izboljšajo svoja življenja. Hkrati pa slabo upravljanje migracij povzroča veliko trpljenja, saj so številni žrtve trgovcev z ljudmi, izkoriščanja in zlorab, je v izjavi opozoril Gutterres. To spodkopava zaupanje v institucije, razplamteva družbene napetosti in razkraja našo skupno človeškost, je dodal.

Migration enables millions of people to improve their lives. But poorly governed migration is a cause of great suffering. A more humane & orderly management of migration can benefit all, including communities of origin, transit & destination.#MigrantsDaypic.twitter.com/7OGP2qfXgH — António Guterres (@antonioguterres) December 18, 2023

Mednarodna organizacija za migracije (IOM) je izpostavila migracije kot eno od rešitev za globalne izzive, kot so prilagajanje na posledice podnebnih sprememb ali zagotavljanje boljših gospodarskih priložnosti.

On International #MigrantsDay, we recognize and celebrate the many opportunities of migration. If managed well, mobility can be a cornerstone of sustainable development, prosperity, and progress. Each person can make a difference. We must #ActToday. #IMD2023pic.twitter.com/lGwjBFCWUx — IOM - UN Migration 🇺🇳 (@UNmigration) December 18, 2023

ZN so ob tem izpostavili, da so milijoni migrantov po svetu kot delavci, študenti, podjetniki, družinski člani in umetniki močna gonilna sila razvoja tako v svoji domovini kot tudi v državi, v katero so se preselili. Pogosto ohranjajo tesne vezi s svojo domovino, medtem ko sprejemajo nove skupnosti, v katere prinašajo bogastvo znanja, izkušenj in spretnosti, piše na spletni strani ZN.

Naloga mednarodne skupnosti je, da zagotovi na ljudi osredotočene in z dokazi podprte rešitve za ljudi, da ostanejo v svojih skupnostih, kot tudi za tiste, ki se želijo ali morajo preseliti. Spodbujanje enakopravnega in vključujočega partnerstva z migranti, pri čemer je treba poudariti vlogo mladih, je zdaj pomembnejše kot kdaj koli prej, so še izpostavili ob mednarodnem dnevu.

Tudi Slovenija je del globalnih migracijskih trendov, so ob mednarodne dnevu poudarili pri ministrstvu za notranje zadeve. Kot so zapisali, je slovenska vlada v trenutnih razmerah prepoznala pomen celovitega pristopa k upravljanju migracij. Ministrstvo za notranje zadeve je zato v sodelovanju z drugimi resorji in nevladnimi organizacijami začelo pripravljati predlog migracijske in integracijske strategije. Medtem ko je integracijsko strategijo vlada že sprejela, pa migracijsko strategijo še pripravljajo.

Mednarodni dan migrantov obeležujemo od leta 2000 v odgovor na naraščanje migracij po svetu. Generalna skupščina ZN je za ta dan izbrala 18. december v spomin na sprejem mednarodne konvencije o zaščiti pravic delovnih migrantov in članov njihovih družin v letu 1990. Z njim želi vzpodbujati spoštovanje človekovih pravic migrantov in izpostaviti njihov prispevek k družbam.