#VoxPopuli Golobov postanek na poti navzdol

Če smo v minulih treh mesecih poročali o padanju podpore premierju Robertu Golobu, njegovi vladi in stranki Gibanje Svoboda, ki jo vodi, nam rezultati tokratne javnomnenjske ankete Vox populi kažejo, da se je to padanje ustavilo. Vlada in stranke so zdaj približno tam, kjer so pristale prejšnji mesec.