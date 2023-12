Ne zgodi se pogosto, da je nogometna tekma prekinjena in se nadaljuje šele dva tedna kasneje. Toda slabe vremenske razmere (beri: močno sneženje) so poskrbele, da so dvoboj Celja in Kopra pri izidu 0:0 prekinili po 30 minutah, do nadaljevanja pa je prišlo v soboto. Gostitelji so bili boljši in slavili zmago z 2:0 (0:0), pri čemer so oba gola dosegli po 84. minuti. Prešeren nasmeh trenerja Damirja Krznarja in njegovih varovancev je bil zgolj logična posledica, saj imajo po koncu jesenskega dela kar 10 točk prednosti pred Olimpijo, 17 pred Koprom in celo 18 pred Mariborom. Poraz je s klopi Kopra odnesel trenerja Safeta Hadžića, ki naj bi mesto prepustil nekdanjemu reprezentantu Aleksandru Radosavljeviću.

Zdi se, da so v Celju po nepričakovanem odhodu Alberta Riere v Francijo povlekli pravo potezo, ko so Krznarja, nekdanjega trenerja Maribora, prepričali, da sede na vročo klop. Hrvat se lahko pohvali, da je pred najbližjimi zasledovalci pridelal občutno prednost, ki se zdi (skorajda) neulovljiva, saj bi nogometaši iz Knežjega mesta morali zapasti v veliko krizo in razprodajati točke, da bi jih predvsem Ljubljančani še lahko ujeli in prehiteli. Pa čeprav bo v 17 tekmah drugega dela na voljo še 51 točk. Trenutno vodilno moštvo lige je pod vodstvom Krznarja na osmih tekmah zabeležilo sedem zmag, edini poraz pa jim je zadala Olimpija. Za nameček se ponašajo tudi z razliko v golih kar 19:3. »Odločilo je naše prepričanje, da zmoremo. Potrpežljivo smo se držali načrta. Ko si discipliniran, odgovoren in si energetsko pravi, je samo vprašanje časa, kdaj bo nasprotnik pokleknil. Bilo je veliko napadalnih akcij in veliko kombinatorike. Dali smo dva gola v krajši tekmi, zato je zadovoljstvo še večje. Čestitke celotni ekipi, vsem, ki so igrali, pa tudi tistim, ki niso. Junaško so oddelali zadnji del prvenstva. Zdaj si zasluženo lahko oddahnejo in se poveselijo. Z začetkom novega leta pa se začnejo novi izzivi. Prepričan sem, da bomo nadaljevali z dobrim delom in da bomo končnemu cilju vse bližje in bližje,« je bil razumljivo dobre volje Damir Krznar.

Izida: Celje – Koper 2:0 (0:0, Svetlin 84, Bajde 89), Rogaška – Aluminij 0:1 (0:0, Susso 66), vrstni red: Celje 47, Olimpija 37, Koper 30, Maribor in Bravo po 29, Mura 25, Domžale 23, Aluminij 18, Radomlje 17, Rogaška 11.