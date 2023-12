Čez nekaj mesecev bo končno vzpostavljen učinkovit in sodoben način obveščanja

Ne glede na to, da je platfforma, ki omogoča ustvarjanje opozorilnih sporočil pred naravnimi in drugimi nesrečami, že mesece vzpostavljena, brez sodelovanja mobilnih operaterjev ne more služiti svojemu namenu, saj opozorila, ki jih ustvari, ne morejo priti pridejo do prebivalcev. To lahko omogočijo le mobilni operaterji. Vlada je v minulih dneh zagotovila 5,2 milijona evrov za mobilne operaterje, ki bodo nazadnje omogočili delovanje sistema za učinkovitejše obveščanje prebivalcev pred vse pogostejšimi ekstremnimi vremenskimi pojavi.