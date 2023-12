Rolls-Royce je prvi model z imenom corniche izdelal leta 1939. Poimenovali so ga po francoski besedi za obalno cesto. Z elegantnim videzom, ki ga je navdihnila tedanja Art Deco moda, aerodinamičnostjo in lahkostjo je obetal veliko. Prototip avtomobila so poslali na testiranje po celinski Evropi, kjer je uspešno prevozil 24 tisoč kilometrov. Nato je prišel čas, da se avto vrne v Rolls-Royceovo tovarno v Derbyju. Zapeljal se je v francosko pristanišče Dieppe, nakar je nanj padla bomba in ga uničila. Bila je pozna pomlad leta 1940. Blitzkrieg in druga svetovna vojna sta dosegla Normandijo. Izbruh vojne je ustavil vse načrte proizvodnje avtomobila. Oblikovalec avtomobila, francoski Jud Georges Paulin, je bil leta 1942 usmrčen. Med vojno je deloval kot britanski vohun in umrl kot junak odpora. Delavnico pariškega podjetja Vanvooren, kjer so izdelali cornichev trup, so prav tako zbombardirali. Ob tem so uničili tudi vse načrte za avtomobil.

Povojno pobiranje Evrope iz ruševin ni bilo primerno okolje za proizvodnjo luksuznega avtomobila za uživanje vzdolž francoske riviere, zato so zamrle tudi zamisli za cornicha. Zaton predvojne elegance in romantike ni imel blagodejnega učinka niti na avtomobilsko plat posla te prestižne znamke. Situacija se je izboljšala šele v šestdesetih letih. Eden od prelomnih novih avtomobilov je bil silver shadow, ki so ga pričeli izdelovati leta 1966. Prva generacija je bila coupe, leto kasneje so pričeli izdelovati še kabrioleta. Leta 1971 je Rolls-Royce želel izdelati še bolj športno različico avtomobila. Pod pokrov so spravili 6,75-litrski motor. Spremenili so tudi nekaj drugih malenkosti dizajna, a ohranili slovito masko radiatorja, ki spominja na vhod grškega tepla, s kipcem »duha ekstaze« na samem vrhu. Avto so javnosti prvič predstavili na jugu Francije, da bi ga ločili od »srebrnih senc«,pa so iz naftalina potegnili staro ime – corniche.

Malo rabljen je dosegel dvojno ceno

Novi corniche je bil lahko kupe ali kabriolet. V dolžino je meril razkošnih 5,19 metra, v širino 1,83 in 1,52 metra v višino. Najvišjo hitrost je dosegel pri 192 km/h. Pospeški pa so ga od 0 do 100 km/h pognali v 9,6 sekunde. Njegov 8-valjni motor je zmogel 200 konjskih moči (149 kW). Menjalnik je bil tristopenjski, samodejni. Poudarek na športnosti je hkrati pomenil, da je šlo za vozilo, ki so ga izdelali za lastnike, ki radi sedejo za volan. To ni bilo pravilo pri Rolls-Roycu, saj so velik del svojih najbolj slovečih predvojnih modelov izdelali z mislijo zlasti na potnike v zadnjem delu avtomobila, medtem ko je bil volan namenjen šoferjem. Vozilo je imelo gretje, avto radio, med serijsko opremo pa je bil tudi tempomat. Luksuzni avto za zabavo je medtem goltal zajetnih 19,8 litra na 100 kilometrov.

S ceno 17 tisoč funtov leta 1972, kar je danes okoli 145 tisoč evrov, je bila njegova ciljna skupina zmožna brez težav pokriti strošek goriva. Športne zmogljivosti, eleganten in luksuzen videz ter udobje cornichovih dimenzij pa so bile očitno zadetek v polno. Rolls-Royce je le s težavo dohiteval naročila. Letno so jih uspel izdelati 350, po zaslugi uspešne prodaje pa se je podjetje izvleklo tudi iz nezavidljivega finančnega položaja ter pričelo letno pridelovati 6,3 milijona funtov dobička, kar je danes okoli 54 milijonov evrov. Do leta 1974 se je čakalna vrsta za avto raztegnila že na tri leta. V čakalni vrsti za nakup avtomobila so svoj čas čakala celo tako slovita imena, kot so Paul McCartney, Frank Sinatra, Tom Jones, David Bowie, Elton John, Dean Martin, Michael Caine, Zsa Zsa Gabor in David Attenborough. Srečni kupci avtomobila so lahko v njem uživali več let in ga nato rabljenega prodali za več, kot so zanj izvorno plačali. Kdor je cornicha prodal takoj, je lahko zanj iztržil celo dvojno ceno.

Javna podoba prispevala k uspešni prodaji

K uspešnosti avtomobila je zagotovo prispevala tudi njegova javna podoba. Slovita britanska avtomobilistična revija Autocar magazine je svoj test avtomobila leta 1974 začela z opisom tedanjega javnega mnenja: »V očeh večine ljudi je rolls-royce corniche absolutno največ v avtomobilizmu.« Test pa so sklenili z ugotovitvijo: »Corniche postavi letvico zelo visoko na samem vrhu trga luksuznih avtomobilov in si povsem zasluži, kako visoko se ga ceni.« Lotili so se tudi finančnega svetovanja poslovnežem, ki si niso upali skočiti v nakup: »Kot izbrana nepremičnina ali redka starina je rolls-royce investicija z rastočo vrednostjo, ki jo računovodje podjetij lahko hitro upravičijo.«

Rolls-Royce je imel politiko zmernih nadgradenj svojih avtomobilov skozi leta, tako so tudi pri cornichu ves čas pilili slabosti. Prvo generacijo so izdelovali od leta 1971 do 1987. Sledile so še štiri generacije (1986–1989, 1989–1993, 1992–1995, 2002–2005), ki so dobile tudi posodobitve dizajna. Skupno so jih izdelali 7207. Od tega jih je 945 izdelal Bentley.

17.000 £ je stal corniche v času lansiranja leta 1971, kar je danes okoli 145 tisoč evrov.