Po mučnem devettedenskem sojenju so na sodišču v škotskem Glasgowu pred kratkim spoznali za krive pet moških in tri ženske, ki so kot »čarovniki« in »čarovnice«, kakor so se jim predstavljali, leta spolno zlorabljali osnovnošolske otroke. Med letoma 2012 in 2020 so redno organizirali »noči posilstev« v mračnem stanovanju na neznani lokaciji, ki so jo žrtve poimenovale zverinjak. Porota je poslušala grozljiva pričanja mladih žrtev, ki so bila vnaprej posneta. Obtoženi so krivdo za spolno zlorabo vseskozi zanikali, zatrjevali so, da so obtožbe lažnive in da so zaradi njih pretreseni in razburjeni, so poročali otoški mediji.

Skupino so povečini sestavljali odvisniki od heroina. Otroke so silili k uživanju drog in alkohola, nato pa jih spolno zlorabljali. Vpričo njih so se tudi sami drogirali. Šlo je za štiri otroke, po dva dečka in deklici, vse mlajše od 13 let. Ena od žrtev je povedala, da so jo na silo zaprli v pečico, pa tudi v hladilnik in omaro, v kateri so bili hrošči in pajki. »Ni lepo, ko se ti ljudje smejijo, ko te boli,« je fant, najmlajša žrtev, razložil svoje občutke ob dogajanju.

Kazni bodo izrekli januarja

Priče, ki so žrtve poznale, so pripovedovale, da so se nekdaj »običajni« otroci začeli sčasoma spreminjati. Včasih prijazni, živahni in veseli so postajali vse bolj previdni in odmaknjeni ali pa po drugi strani vzkipljivi. Bili so močno travmatizirani, a kot da bi bili po letih zlorab zanje že imuni. Ob vprašanju, ali so bili med zaslišanji močno razburjeni, je ena od prič dejala, da je eden od fantov mučno dogajanje opisoval kot pusta dejstva. Izkazalo se je, da so bili otroci povsem zmanipulirani – vsi so sčasoma začeli verjeti napadalcem, da so čarovniki in čarovnice ter da jih lahko spremenijo v živali. Pa da so v stiku z demoni, ki jih vidijo, slišijo in z njimi komunicirajo.

Vse skupaj je prišlo na dan, ko so se pogumne žrtve zaupale nekemu paru, ta pa je obvestil policijo. Stekla je obsežna preiskava, ki se je končala z obsodbo osmih od enajstih obtožencev. Obramba je trdila, da so pričevanja otrok po spolnih zlorabah plod domišljije, tožilstvo pa, da so opisi preveč pošastni in nenavadni, da bi si jih lahko izmislili. Petinštiridesetletnega Iana Owensa, 39-letno Elaine Lannery, 42-letno Lesley Williams, ki je prikovana na invalidski voziček, dve leti mlajšega Paula Brannana, 50-letnega Scotta Forbesa ter 47-letna Barryja Watsona in Johna Clarka so spoznali za krive spolnih zlorab, vključno s posilstvi, štiri med njimi tudi zaradi poskusa umora. Devetintridesetletno Marianne Gallagher so obtožbe zaradi spolne zlorabe oprostili, je bila pa obsojena zaradi sodelovanja pri napadu na eno od žrtev. Kazni jim bodo izrekli v začetku januarja. x