Lekarna Levstik je majhna lekarna, ki v Stari Ljubljani na Levstikovem trgu že več kot sto let služi potrebam okoliških občanov. Majhna, a med okoliškimi krajani dobro sprejeta lekarna je v začetku meseca zaprla vrata in tako bo ostalo do nadaljnjega, so sporočili iz Lekarne Ljubljana. Lekarna je zaprta zaradi pomanjkanja kadra, s katerim se srečujejo že dlje časa, še posebej pa v teh mesecih, ko je povečano število bolniških odsotnosti, med drugim tudi zaradi povečanega števila covidnih obolenj, so sporočili. Ker je bolniško odsotna tudi vodja lekarne, za poslovalnico pa ne morejo zagotoviti nadomeščanja, bo ta do nadaljnjega zaprta. Dodali so, da uporabnike vabijo v najbližjo Centralno lekarno na Prešernovem trgu. Na njihovi spletni strani smo še zasledili, da je tudi lekarna v Tehnološkem parku na Brdu zaprta »do nadaljnjega«.

Majhna in domača lekarna

»Starejši in hendikepirani občani jemljemo to lekarno kot občasni dom zaradi notranje urejenosti, pristopa, osebnega načina in varnosti. Mesto je večkrat dalo zavezo meščanom, da bo lekarna ostala vključena v lekarniško mrežo. Majhnost lekarne ne more biti ovira, kot ni ovira za majhne podružnice zunaj Ljubljane,« je pomen lekarne pojasnil upokojenec Borut Slokan, ki je bil redni uporabnik, zdaj pa zaradi gibalne oviranosti le s težavo dostopa do zdravil in drugih pripomočkov.

Lekarna Levstik je majhna lekarna, ki jo vodi Tanja Šegula. Slokan nam je sporočil, da so bili na lekarno in njeno vodjo zelo navezani, zato jih skrbi, da bodo poleg lekarne izgubili tudi stik s Šegulovo, za katero pravijo, da je prijazna in topla oseba. »V času, ko je vodila lekarno, je iz nje naredila toplo središče. Kot slabo pokreten upokojenec sem v njenih besedah in dejanjih pogosto našel moč in energijo, ki sem jo potreboval. Z birokratskim ukazom direktorja lekarn je to malo zavetišče izginilo in barvitost Stare Ljubljane je postala za stopnjo bolj siva in mračna,« je povedal Slokan. Dodal je, da je lekarna del kulturne dediščine in spomeniško zaščitena kot miniaturni muzej.

Z pozivom, da se lekarna ohrani, se je Slokan obrnil tudi na ljubljanskega župana. Poleg že omenjenih razlogov je izpostavil tudi pomen takšne ustanove za razvoj turizma: »Lekarna Levstik kot reprezentativna in unikatna mestna lekarna skrbi za predstavitev Stare Ljubljane obiskovalcem in s tem za ugled mesta. Turisti so postreženi v petih jezikih, strokovno in na nivoju, ki so ga doslej samo pohvalili.« Županu je še sporočil, da je bila lično urejena lekarna tudi priljubljena točka za turistične fotografije. Lekarna Levstik je poleg Centralne lekarne in lekarne Mirje ena izmed treh najstarejših v mestu. Leta 1921 jo je na takratnem Št. Jakobskem trgu ustanovil farmacevt Gvido Bakarčič.

Nova poslovalnica

Lekarna Ljubljana pa je 7. decembra v nakupovalnem središču na Viču odprla novo lekarno s površino 160 kvadratnih metrov. Šestim zaposlenim pri shranjevanju in razvrščanju zdravil pomaga tudi lekarniški robot. Lekarna Ljubljana imajo trenutno 56 poslovalnic, a jih je velik del v drugih občinah osrednje Slovenije. »Lekarna v centru Vič bo zagotovo olajšala dostopnost do lekarniških storitev širšemu krogu prebivalcev, saj opažamo, da vse več uporabnikov zdravila in izdelke za zdravje išče v nakupovalnih centrih. Veselimo se nove lekarniške zgodbe in hkrati upamo, da bodo tudi odločevalci končno prepoznali neprecenljivo vlogo lekarniških strokovnih delavcev in bomo skupaj poiskali rešitve za našo dejavnost za ohranjanje čim boljše dostopnosti do lekarn,« je na uradnem odprtju povedal Marjan Sedej, direktor Lekarne Ljubljana. Povedal je še, da so za pridobitev soglasja in odločbo za odprtje nove lekarne potrebovali pet let.

V sklepu o mreži lekarn na območju mestne občine iz leta 2019 je sicer zapisano, da se na območju prestolnice do leta 2030 načrtuje delovanje 60 lekarn. Od vseh 56 izpostav Lekarne Ljubljana smo na območju Ljubljane trenutno našteli 29 lekarn, vključno s tistima, ki sta do nadaljnjega zaprti. Poleg omenjenih smo na območju prestolnice našteli še 14 zasebnih lekarn oziroma lekarn s koncesijo.

*** Z birokratskim ukazom direktorja lekarn je to malo zavetišče izginilo in barvitost Stare Ljubljane je postala za stopnjo bolj siva in mračna. Borut Slokan, upokojenec